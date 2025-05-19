На поширеному у мережі відео підлітки обзивають одна одну і завдають ударів руками та ногами. За кадром чути сміх тих, хто знімає на телефон дівчачу бійку, передає 24 Канал.

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Реакція поліції

Правоохоронці Київщини вже почали встановлювати обставини бійки між двома підлітками в електричці.

Правоохоронці Бучанського районного управління поліції Київщини зареєстрували звернення громадян до єдиного обліку заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення.

Наразі поліцейські проводять перевірку та встановлюють причетних осіб до даної події, після чого буде надано правову кваліфікацію згідно з чинним законодавством.

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Нагадаємо, що у Києві в Дарницькому районі сталася бійка між підлітками біля кав'ярні, поліція розслідує інцидент. Відкрито кримінальне провадження за статтею "хуліганство", санкція передбачає до чотирьох років позбавлення волі.