11 декабря, 13:01
Покушение на убийство: стало известно, в чей дом попал дрон возле Львова
Ночью 11 декабря беспилотник ударил по частному дому под Львовом. Стало известно, что там проживают супруги Натальи и Армена Ковалив из Судовой Вишни.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на ZAXID.NET.
В чей дом попал дрон под Львовом?
Журналисты выяснили, что взрыв произошел в доме, где проживают супруги 37-летней Натальи и 43-летнего Армена Ковалив.
По данным полиции, около 4:00 ночи в результате попадания дрона произошел взрыв в частном доме в Сокольниках – повреждены крыша, фасад и несколько помещений.