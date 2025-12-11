Покушение на убийство: стало известно, в чей дом попал дрон возле Львова

Ночью 11 декабря беспилотник ударил по частному дому под Львовом. Стало известно, что там проживают супруги Натальи и Армена Ковалив из Судовой Вишни.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на ZAXID.NET.

В чей дом попал дрон под Львовом?

Журналисты выяснили, что взрыв произошел в доме, где проживают супруги 37-летней Натальи и 43-летнего Армена Ковалив.

По данным полиции, около 4:00 ночи в результате попадания дрона произошел взрыв в частном доме в Сокольниках – повреждены крыша, фасад и несколько помещений.