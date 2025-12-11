Замах на вбивство: стало відомо, у чий будинок влучив дрон біля Львова

Уночі 11 грудня безпілотник вдарив по приватному будинку під Львовом. Стало відомо, що там проживає подружжя Наталії та Армена Ковалів з Судової Вишні.

Про це пише 24 Канал із посиланням на ZAXID.NET.

Дивіться також Російські війська запустили "Шахеди", також була загроза балістики: тривога шириться Україною

У чий будинок влучив дрон під Львовом?

Журналісти з'ясували, що вибух стався в будинку, де проживає подружжя 37-річної Наталії та 43-річного Армена Ковалів.

За даними поліції, близько 4:00 ночі у результаті влучання дрона відбувся вибух у приватному будинку в Сокільниках – пошкоджені дах, фасад та кілька приміщень.

Наталія Коваль з Судової Вишні є співзасновницею зареєстрованого у Мостиськах фермерського господарства "Пігуляк Ірина Миколаївна", що займається вирощуванням зернових, бобових та олійних культур. Також вона є власницею будинку та земельної ділянки на вулиці Святковій в Сокільниках та кількох земельних ділянок у Судовій Вишні.

Армен Коваль з січня 2025 року за результатами аукціону є орендарем земельної ділянки 0,7 га з озером у Судовій Вишні для рибогосподарських потреб.