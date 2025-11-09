Неизвестный дрон атаковал российскую делегацию в Швеции

Чрезвычайное происшествие случилось на острове вблизи Стокгольма. Там дрон напугал представителей страны-агрессора.

В субботу, 8 ноября, около 5:30 по местному времени над виллой российской торговой делегации пролетел беспилотник. Он сбросил на здание краску и неизвестное липкое вещество, после чего улетел, передает 24 Канал со ссылкой на AP.

Что известно об инциденте с россиянами в Швеции?

Представитель стокгольмской региональной полиции Ол Эстерлинг говорит, что в результате инцидента никто не пострадал, эвакуацию дома не проводили.

Известно, что работники делегации увидели, как дрон сбросил контейнер с краской и неизвестным веществом, и после этого вызвали полицию. Следователи взяли образцы вещества для анализа и открыли дело по фактам вандализма и преследования.

Полицейские не видели сам дрон, но допросили очевидцев из персонала. Кто стоит за инцидентом – пока неизвестно.

По словам Эстерлинга, на острове Лидинго расположены иностранные посольства, их офисы и резиденции, среди которых и вилла торговой делегации.

Заметим, что это событие произошло через два дня после того, как неизвестные дроны заметили в районе аэропорта Гетеборг-Ландветтер на юге Швеции. Аэропорт временно приостановил работу. Рейсы, направлявшиеся в Гетеборг, временно перенаправили в другие аэропорты, в частности в Копенгаген.

