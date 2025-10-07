Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на пост Владимира Зеленского.

Что сказал президент Украины об использовании Россией теневого флота?

Службы внешней разведки Украины активно работает с партнерами над расследованием запуска неизвестных дронов над Европой. Дроны чаще всего замечают над балтийскими странами, в частности в Дании и Швеции, а также Литве, Финляндии и Германии.

Руководитель Службы Олег Иващенко отчитался о выявленных российских танкерах, которые используются не только для обхода санкций, но и для разведывательной и даже диверсионной деятельности. Примером является запуск дронов с танкеров.

Наша разведка активно работает с партнерами, чтобы не допустить использования Россией судов так называемого теневого флота для совершения диверсий и других попыток дестабилизации в Европе. Даем всю необходимую информацию партнерам и рассчитываем, что противодействие российскому вмешательству будет значительно сильнее,

– сообщил Зеленский.

Украинский лидер считает, что остановить проведение Россией подобной разведки вполне реально. Украина обсуждает конкретные задачи, в частности по перекрытию схем обхода санкций с помощью теневого флота.

Вместе с партнерами Киев будет реализовать общий потенциал защиты в Европе.

"Убеждаем, что надо не экономить на решительности. Россияне должны знать, что ни одну их деструктивную активность, все подлое, что они делают, мир без ответа не оставит. И постоянно мы добавляем миру такой решимости", – отметил украинский президент.

Напомним! Россия имеет теневой флот, который состоит как минимум из 1000 устаревших судов, которые транспортируют нефть и нефтепродукты. Так страна-агрессор перевозит более 70% сырой нефти и нефтепродуктов, несмотря на санкции.

Зеленский добавил, что мир должен усиливать давление, санкции и улучшать дальнобойность, чтобы отвечать на российские удары по энергетике, по городам и людям.

Как можно остановить теневой флот России?