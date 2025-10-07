Про це пише 24 Канал з посиланням на пост Володимира Зеленського.
До теми ЄС готує зупинку "тіньового флоту" Росії у Балтійському морі, – ОП
Що сказав президент України про використання Росією тіньового флоту?
Служби зовнішньої розвідки України активно працює з партнерами над розслідуванням запуску невідомих дронів над Європою. Дрони частіше за все помічають над балтійськими країнами, зокрема в Данії та Швеції, а також Литві, Фінляндії й Німеччині.
Керівник Служби Олег Іващенко прозвітував про виявлені російські танкери, які використовуються не тільки для обходу санкцій, але й для розвідувальної та навіть диверсійної діяльності. Прикладом є запуск дронів із танкерів.
Наша розвідка активно працює з партнерами, щоб не допустити використання Росією суден так званого тіньового флоту для скоєння диверсій та інших спроб дестабілізації у Європі. Даємо всю необхідну інформацію партнерам і розраховуємо, що протидія російському втручанню буде значно сильнішою,
– повідомив Зеленський.
Український лідер вважає, що зупинити проведення Росією подібної розвідки цілком реально. Україна обговорює конкретні завдання, зокрема щодо перекриття схем обходу санкцій за допомогою тіньового флоту.
Разом з партнерами Київ реалізуватиме спільний потенціал захисту у Європі.
"Переконуємо, що треба не економити на рішучості. Росіяни повинні знати, що жодну їхню деструктивну активність, усе підле, що вони роблять, світ без відповіді не залишить. І постійно ми додаємо світові такої рішучості", – зауважив український президент.
Нагадаємо! Росія має тіньовий флот, який складається щонайменше з 1000 застарілих суден, які транспортують нафту та нафтопродукти. Так країна-агресорка перевозить понад 70% сирої нафти та нафтопродуктів, попри санкції.
Зеленський додав, що світ має посилювати тиск, санкції та покращувати далекобійність, щоб відповідати на російські удари по енергетиці, по містах і людях.
Як можна зупинити тіньовий флот Росії?
Раніше біля берегів Франції затримали танкер, який пов’язують із тіньовим флотом Росії. Відомо, що саме це судно перебувало біля Данії та могло бути причетне до запусків дронів по Копенгагену та інших містах.
У зв'язку з цим Європейський союз розробляє механізми для затримання чи блокування танкерів без прапора. Їх є щонайменше 16. Такі судна можуть додати до нових санкційних списків.
Володимир Зеленський обговорив з президентом Дональдом Трампом можливість змінити російську позицію та пропонував закрити Балтійське та інші моря для російських танкерів.