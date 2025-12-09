Новый дрон "Дартс" уничтожает врага: как Силы обороны работают с современной разработкой

Специалисты команды "Стальные шершни" создали новый украинский дрон-камикадзе средней дальности "Дартс". Доступный и простой в обслуживании БпЛА уже наносит потери противнику.

Об особенностях украинской разработки 24 Каналу рассказали бойцы 54 ОМБр.

Что известно о новом дроне "Дартс"?

Как рассказали военные, Силы обороны все чаще применяют новейший дрон средней дальности "Дартс". Отмечается, что подготовить его к работе можно за 15 – 20 минут.

Кроме того, преимуществом дрон-камикадзе называют доступность. Цена "Дартса" составляет примерно тысячу долларов, что почти не отличается от стоимости FPV-дрона. Однако по мощности и эффективности украинский БпЛА значительно сильнее, уверяют военные.

Главный оператор БпЛА "Дартс" с позывным "Гром" с САДн 54-й ОМБр рассказал, что на этом дроне он и освоил боевую работу.

"Дартс" может позволить уничтожить оператору вражескую технику, которая будет стоить в районе от 3 до 5 миллионов. Им можно залететь как можно дальше в тыл, где размещается техника,

– рассказал "Гром".

Относительно характеристик, то дрон может пролететь до 50 километров и развивает скорость до 160 километров в час. Военные добавили, что корпус аппарата создан из прочных материалов, поэтому он может выдерживать попадания из стрелкового оружия.

Как выглядит работа нового БпЛА: смотрите видео

По словам бойцов, большинство деталей являются "гражданскими", а из военных элементов только те, отвечающие за подрыв, и боезаряд.

По мнению операторов дрона, "Дартс" доказывает, что недорогой аппарат может быть не менее эффективными, чем иностранные аналоги.

Обратите внимание! Бойцы 54 ОМБр открыли сбор на оптоволокно и дополнительное оборудование к нему. Их цель собрать 500 тысяч гривен. Задонатить можно по ссылке на банку.

