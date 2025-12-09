Новий дрон "Дартс" нищить ворога: як Сили оборони працюють із сучасною розробкою

Фахівці команди "Сталеві шершні" створили новий український дрон-камікадзе середньої дальності "Дартс". Доступний та простий в обслуговуванні БпЛА вже завдає втрат противнику.

Про особливості української розробки 24 Каналу розповіли бійці 54 ОМБр.

Що відомо про новий дрон "Дартс"?

Як розповіли військові, Сили оборони дедалі частіше застосовують новітній дрон середньої дальності "Дартс". Зазначається, що підготувати його до роботи можна за 15 – 20 хвилин.

Окрім того, перевагою дрон-камікадзе називають доступність. Ціна "Дартса" становить приблизно тисячу доларів, що майже не відрізняється від вартості FPV-дрона. Проте за потужністю та ефективністю український БпЛА значно сильніший, запевняють військові.

Головний оператор БпЛА "Дартс" з позивним "Гром" з САДн 54-ї ОМБр розповів, що на цьому дроні він й опанував бойову роботу.

"Дартс" може дозволити знищити оператору ворожу техніку, яка буде коштувати в районі від 3 до 5 мільйонів. Ним можна залетіти якнайдалі в тил, де розміщується техніка,

– розповів "Гром".

Щодо характеристик, то дрон може пролетіти до 50 кілометрів і розвиває швидкість до 160 кілометрів за годину. Військові додали, що корпус апарата створений із міцних матеріалів, тож він може витримувати влучання зі стрілецької зброї.

Як виглядає робота нового БпЛА: дивіться відео

За словами бійців, більшість деталей є "цивільними", а з військових елементів тільки ті, що відповідають за підрив, та боєзаряд.

На думку операторів дрона, "Дартс" доводить, що недорогий апарат може бути не менш ефективними, ніж іноземні аналоги.

