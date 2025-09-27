Из Венгрии в Украину дважды залетел дрон: Генштаб показал маршрут, как он летел
В пятницу, 26 сентября, украинские военные зафиксировали пролет дрона над Закарпатской областью. ВСУ показали маршрут объекта.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб.
Где летал дрон из Венгрии?
Утром 26 сентября радиолокационные средства ВСУ зафиксировали пролет на разных высотах дрона над Закарпатской областью. Объект дважды нарушил воздушное пространство Украины со стороны Венгрии.
Для иллюстрации фактов нарушения государственной границы публикуем несколько визуальных примеров фиксации указанного дрона,
– написали в Генштабе.
Дрон нарушил воздушное пространство Украины / фото Генштаб
В Украину залетел дрон из Венгрии / фото Генштаб
С целью нивелирования вероятной угрозы ВСУ осуществили патрулирование воздушного пространства над Ужгородским районом расчетом БпЛА типа "Колдун-КМ" Сил беспилотных систем.
Что известно об инциденте с дроном?
Владимир Зеленский предположил, что зафиксированные дроны могли вести разведку относительно промышленного потенциала в украинских приграничных районах.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто в ответ на обвинения заявил, что президент Украины "начинает сходить с ума из-за антивенгерской одержимости" и "видеть то, чего нет".
Венгерская армия утверждает, что не выполняла полет беспилотника, который зафиксировали над Украиной, и не получала информации об этом от украинской стороны.
Украинский специалист по радиотехнологиям Сергей "Флеш" Бескрестнов заметил, что это уже не первый подобный случай. Предыдущий раз дрон видели над Мукачево летом. После этого произошел удар по заводу электроники, что "Флеш" не считает случайностью.