Утром 26 сентября радиолокационные средства ВСУ зафиксировали пролет на разных высотах дрона над Закарпатской областью. Объект дважды нарушил воздушное пространство Украины со стороны Венгрии.

Для иллюстрации фактов нарушения государственной границы публикуем несколько визуальных примеров фиксации указанного дрона,

– написали в Генштабе.

С целью нивелирования вероятной угрозы ВСУ осуществили патрулирование воздушного пространства над Ужгородским районом расчетом БпЛА типа "Колдун-КМ" Сил беспилотных систем.

Владимир Зеленский предположил, что зафиксированные дроны могли вести разведку относительно промышленного потенциала в украинских приграничных районах.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто в ответ на обвинения заявил, что президент Украины "начинает сходить с ума из-за антивенгерской одержимости" и "видеть то, чего нет".

Венгерская армия утверждает, что не выполняла полет беспилотника, который зафиксировали над Украиной, и не получала информации об этом от украинской стороны.