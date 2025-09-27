Россия усиливает гибридную войну против стран НАТО, нарушая их воздушное пространство дронами и истребителями. Список стран постоянно увеличивается, среди них: Польша, Эстония, Дания, Норвегия и другие. И пока НАТО не реагирует решительно, российский диктатор Владимир Путин воспринимает это как слабость и будет только усиливать провокации.

Такое мнение в интервью 24 Каналу высказал экс-спикер НАТО Джейми Ши, добавив, что Альянс должен четко обозначить "красные линии" для России и найти технические решения. Больше о провокациях России, как Украина и Европа могут себя защитить и может ли страна-член НАТО самостоятельно сбивать российские дроны и истребители – читайте далее в материале.

Не пропустите Дроны над Данией: почему Россия безнаказанно атакует Европу, а Польша хочет сбивать российские самолеты без разрешения НАТО

Какие операции Украины больше всего ударили по России?

Москву атакуют дроны. Были предположения, что если жители Москвы начнут ощущать последствия войны, то это может создать давление на Путина. Может ли атака на Москву изменить ход войны?

Я говорю об этом уже много лет. Хорошо, что Украина может перенести войну непосредственно на территорию Россию и показать российскому населению последствия того, что делает Владимир Путин. Он пытался создать дымовую завесу с момента вторжения в Украину. Мол, война не имеет никакого влияния на российскую экономику или жизнь в России.

Путин пытается скрыть реальность конфликта от гражданского населения, особенно сотни тысяч российских погибших, чтобы сохранить поддержку того, что он называет "специальной военной операцией". Поэтому все, что Украина может сделать, чтобы разрушить эту иллюзию, прорвать дымовую завесу и показать, что война Путина имеет последствия не только для Украины, но и для России. Думаю, это шаг в правильном направлении.

Это также показывает, что Украина способна не только массово производить дроны, как это делает Россия, но и систематически проводить регулярные атаки дронами. Если же говорить о сохранении поддержки Запада, поддержки НАТО и непрерывных поставках вооружения, что является критически важным для Киева, то важно не атаковать гражданские объекты и обходиться без ненужных жертв среди мирного населения (России, – 24 Канал).

Полное интервью с экс-главой НАТО: смотрите видео

Конечно, я знаю, это то, что делает Путин, атакуя украинские города. Но думаю, самый большой успех Украины – это потопление кораблей в Черном море, уничтожение нефтеперерабатывающих заводов, атаки на портовые терминалы на Балтике, как, например, недавняя атака по Усть-Луге, удары по российской военной машине, в частности по заводам, которые производят боеприпасы – там, где это действительно наносит ущерб.

Например, эти удары по российским авиабазам, которые привели к уничтожению стратегических бомбардировщиков. Такие действия действительно сильно бьют по российским военным усилиям. Думаю, это то, что Запад хотел бы видеть от Украины без преднамеренных ударов по гражданским объектам и без ненужных жертв среди мирного населения. Я рад, что Украина до сих пор этого не делает. Я считаю, это положительный сигнал.

Эффективны ли удары по российским НПЗ? Будет ли их усиление?

Они чрезвычайно эффективны. Речь идет не только о нефтеперерабатывающих заводах, но и о логистических сетях и складах с горючим. Я упоминал атаку на Усть-Лугу – портовый терминал для российского теневого флота танкеров в Балтийском море. Она делает невозможным экспорт российской нефти.

Если Россия не сможет экспортировать свою нефть, то она не сможет зарабатывать деньги для финансирования войны. Это серьезная операция. Это были дроны, но также есть доказательства того, что, например, во время атаки на нефтеперерабатывающий завод в Волгограде были привлечены украинские Силы специального назначения.

Есть сообщения, что в западной части России производство бензина для автомобилей, для нужд гражданской экономики сократилось примерно на четверть. Российским водителям приходится стоять в очередях, чтобы получить бензин на заправках. Это еще один способ донести до российского населения реалии конфликта. Поэтому, я думаю, что это действительно очень успешная операция.

На встрече с Дональдом Трампом в США Владимир Зеленский должен сказать, что лучший способ остановить российскую военную экономику и усложнить поставки российских солдат на территорию Украины – это снять ограничения на использование американских крылатых ракет большой дальности для ударов по российским целям. Чтобы Украина могла использовать дальнобойные системы, такие как JASSM и ATACMS, которые поставляют США.

Надеюсь, Трамп, особенно учитывая его все большую раздраженность из-за того, что Путин продолжает войну, будет более открытым к этому посланию, которое, я уверен, Зеленский озвучит в США.

О дронах и истребителях, которые Путин отправляет в Европу

Есть информация, что неизвестные дроны вошли в воздушное пространство Норвегии и Дании. Точно неизвестно, российские ли они. Мы еще не видели таких дерзких вторжений в воздушное пространство НАТО. Как вы это оцениваете?

Есть два важных момента, с которых стоит начать. Прежде всего не все дроны, которые обнаруживают в нашем европейском воздушном пространстве, поступают из России. Например, Польша вспомнила, что они нашли беспилотники, которые, как оказалось, были местного производства.

Поэтому следует быть осторожными и убедиться, что НАТО имеет надлежащую систему раннего предупреждения и отслеживания, которая способна четко различать российские дроны, которые то ли случайно, то ли намеренно – как в случае с Польшей, нарушают воздушное пространство НАТО. Важно отличать их от других объектов, которые могут быть запущены шутниками или провокаторами. Такие люди, конечно, есть в каждом обществе.

Конечно, вызывает беспокойство, что мы теперь видим целую серию таких инцидентов, включая нарушение эстонского воздушного пространства несколько дней назад тремя российскими истребителями МиГ-31, а также учения "Запад", которые на прошлой неделе проходили в Беларуси. Все это является частью различных аспектов российской гибридной войны, которая продолжается.

В штаб-квартире НАТО провели встречу, созванную Эстонией в рамках четвертой статьи Североатлантического договора. Я убежден, что одним из приоритетов должно стать срочное совершенствование системы раннего предупреждения, отслеживания и противодействия дронам, особенно в восточной Европе. Также должно быть четкое определение того, как НАТО будет реагировать на российские провокации.

Некоторые союзники говорят, что мы должны сбивать российские самолеты, которые нарушают наше воздушное пространство, другие же более осторожны. Хуже всего в отношениях с Россией – это неоднозначность.

НАТО должно найти технические решения и обозначить "красные линии". Но здесь для Украины есть большая возможность, потому что Зеленский предложил сотрудничество с украинской оборонной промышленностью, которая значительно опережает НАТО в многоуровневой системе противодействия дронам.

У украинцев есть большой опыт и мощные технологии для перехвата дронов. В НАТО этого нет. Поэтому я вижу в этом прекрасную возможность интегрировать украинское воздушное пространство с воздушным пространством НАТО в единую систему противовоздушной обороны.

Как Украина и Европа могут защитить себя?

Может ли Украина присоединиться к инициативе "Стена дронов", которую планирует создать Европейский Союз?

Конечно. Уже прошла онлайн-встреча восточноевропейских министров обороны ЕС. Речь идеть о Финляндии, Балтийских странах, Польше, Норвегии и Дании. Эти страны больше других чувствуют угрозу. Украину пригласили принять участие в этой встрече, посвященной проекту "Стена дронов". Я считаю, что это признание того, что нам нужна гораздо более эффективная система отслеживания полетов дронов, которые пересекают территорию Украины или Беларуси.

Я уже упоминал о техническом сотрудничестве, которое может предоставить украинская оборонная промышленность. По моему мнению, после атак Путина на Запад Украины, в частности на Львов, а также учитывая вероятность того, что российские дроны и ракеты могут пересекать воздушное пространство НАТО, есть смысл в создании так называемой бесполетной зоны шириной 100 километров, которую НАТО будет контролировать вдоль украинской границы.

Дио кстати Европа готова сбивать российские самолеты, – Bloomberg

Это позволит перехватывать в украинском воздушном пространстве любые дроны или ракеты, которые очевидно летят в направлении территории НАТО. Именно такие идеи, по моему мнению, являются важными. Кроме того, Европейский Союз, вероятно, готовится включить Украину в инвестиционную программу SAFE объемом 150 миллиардов евро.

Эта программа позволит украинским и европейским оборонным компания совместно работать над инвестициями, обменом технологиями. Также она предусматривает увеличение европейских инвестиций в украинскую оборонную промышленность, которая пока работает не на полную мощность. Я считаю, это очень позитивный шаг вперед.

Путин воспринимает НАТО слабым и продолжит эскалацию

Может ли Путин воспринять эту идею как эскалацию?

Проблема в том, что когда НАТО ничего не делает, Путин идет на эскалацию. Альянс не вводил войска в Украину. Это, конечно, обсуждалось с европейскими странами – как сила обеспечения безопасности после остановки огня или заключения мирного соглашения. Хотя НАТО проявляет большую сдержанность, и Украина не вступит в Альянс в ближайшем будущем, какими бы ни были наши личные мнения на эту тему, это не останавливает Путина от эскалации.

Путин атакует дамбы в Норвегии, блокирует GPS-сигналы для европейской гражданской авиации и перерезает трубопроводы и кабели в Балтийском море. Путин идет на эскалацию там, где НАТО не идет на эскалацию. Поэтому, по моему мнению, это ложный аргумент. Я считаю, единственное, что может снизить уровень напряжения – это решительные действия НАТО, установление четких правил и "красных линий" сдерживания.

Пока НАТО ничего не делает, разделено или не реагирует, Путин воспринимает это как слабость. Провокации не прекратятся – они будут продолжаться. Если мы вынесли один урок из войны в Украине за последние 3 года, то именно этот – если ты слабый, то Путин обязательно бросит тебе вызов.

Должно ли НАТО сбивать российские самолеты на своей территории?

Согласны ли вы, что российские самолеты надо сбивать, если они пересекут воздушное пространство НАТО?

Я считаю, что НАТО должно обсудить этот вопрос и установить четкие "красные линии". Очевидно, есть принципиальная разница между самолетом, который умышленно нарушает ваше воздушное пространство 12 минут, и кратковременным пересечением границы на 15 секунд. В первом случае – это провокация. Конечно, каждая страна-член НАТО отвечает за защиту своей территории и воздушного пространства.

Это один тип ситуации, а другой – когда российские истребители пролетали над энергетической платформой в Балтийском море. Это также провокации, ведь платформа принадлежит западным компаниям. Она расположена в международных водах и международном воздушном пространстве. То есть есть один тип провокационного действия, которое является враждебным, но есть и другой тип – прямой военной угрозы, когда военный самолет пересекает важную границу. Мы должны быть очень осторожными, чтобы правильно оценить ситуацию.

Если же НАТО устанавливает четкие "красные линии", то чрезвычайно важно, чтобы в случае инцидента, например, если польский самолет будет вынужден вступить в бой и сбить российский самолет из-за явного нарушения, то остальные страны НАТО должны полностью поддержать эти действия. Если возникнет ситуация, когда НАТО не защищает собственные "красные линии" и оставляет страну, например Польшу, один на один с проблемой, не демонстрируя солидарности, то это будет конец политики сдерживания в отношении России. Это моя позиция.

Бывают ситуации, как, например, в 2015 году, когда Турция сбила российский самолет, который нарушил ее воздушное пространство. После этого ничего не произошло. Россия не атаковала Турцию. Послание было услышано. Но готовность защищать свою территорию – это основа НАТО, и это должно действовать в воздухе, так же как НАТО стремится, чтобы это действовало на земле или на море.

Значит, страна, которая является членом НАТО может принять подобное решение полностью самостоятельно и не обязана согласовывать свои действия ни с НАТО, ни с другими союзниками?

Право на самооборону является национальной ответственностью. Каждое государство, согласно хартии Организации Объединенных Наций и международному праву, может защищать себя от агрессии, прямого военного нарушения или угрозы.

НАТО имеет интегрированную систему противовоздушной обороны. Если посмотреть на случай с дронами, которые пересекли территорию Польши, или на нарушение воздушного пространства Эстонии истребителями МиГ-31, то мы увидим, что в тех операциях участвовали итальянские и нидерландские F-35, польские, датские и шведские истребители. Впоследствии Франция направила истребители Rafale, а Великобритания – Eurofighter Typhoon для усиления воздушного пространства Польши.

Противовоздушная оборона – это национальная ответственность, но реакция в виде интегрированных радаров, системы раннего предупреждения, мониторинга и перехвата – осуществляется коллективно в рамках воздушного патрулирования НАТО.

Мы видим, что эта система работает эффективно. Союзники поднимают свои самолеты в воздух, союзники реагируют. Дроны были сбиты не только польскими самолетами. Поэтому я считаю, что принцип коллективного ответа – это сердцевина политики сдерживания.

Именно поэтому НАТО должно иметь очень четкие "красные линии", чтобы в случае подобного инцидента не было ситуации, когда Великобритания говорит, что направит свои самолеты, а другая страна – нет. Должно быть четкое понимание, что когда возникают определенные ситуации, пересекающие границы, – Альянс реагирует коллективно. Я считаю, что именно это будет сдерживать Россию и заставит ее прекратить такие действия еще до их начала.

На этот раз Украина не является главной темой на повестке дня, как это было раньше. Мы видим, что внимание мирового сообщества последние несколько дней сосредоточено на признании Палестины и ситуации в Секторе Газа. Поэтому я считаю положительным, что Зеленский присутствует там (на Генассамблее ООН, проводившейся в Нью-Йорке, – 24 Канал), чтобы поставить Украину на повестку дня наряду с другими крупными международными кризисами, вместе с Газой.

Я убежден, что не только во время своего выступления в ООН, но и в многочисленных двусторонних встречах с мировыми лидерами Зеленский сможет продолжить продвигать украинские интересы. Встреча с Трампом, безусловно, является важной. Отношения между этими двумя лидерами, к счастью, улучшились после той ужасной встречи в Белом доме. Я считаю, что Зеленский должен донести до Трампа 2 ключевых месседжа:

Украина не проигрывает войну из-за того, что якобы Россия – большая, а Украина – маленькая. История не подтверждает, что большие государства всегда побеждают меньшие;

Украина оказывает сопротивление. Силы обороны отбили 160 квадратных километров территории вокруг Покровска за последние несколько дней. Россия не побеждает, поэтому, пожалуйста, прекратите распространять негативный нарратив, что вся помощь Украине бесполезна и она обречена на поражение. Россия не победила, поэтому и Украина не проиграла.

Это будет важное послание: Путин не хочет мира. Нужно снять ограничения в использовании американских систем, ускорить помощь в сфере противовоздушной обороны, особенно накануне зимы. А также – ввести более жесткие и эффективные санкции против России, чтобы перекрыть финансирование Путина. Трамп постоянно об этом говорит, но до сих пор ничего не сделал, и непонятно, какие новые санкции США готовы ввести.

Обратите внимание! Владимир Зеленский уже встретился с Дональдом Трампом на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Интересно, что Трамп изменил риторику относительно войны в Украине, призвав Киев деоккупировать свои территории. 24 Канал подготовил аналитику относительно последних заявлений президента США.

Европейский союз работает над 19-м пакетом санкций, который существенно усиливает давление во многих сферах, в частности финансах, криптовалютах, поставках российского сжиженного газа. Но что именно планируют сделать США – пока непонятно. Поэтому сейчас важный момент.

Трамп постоянно говорит, что его терпение в отношении Путина заканчивается. Это хорошо, но когда окончание терпения превратится в реальные действия? Я считаю, что президент Зеленский, как и другие европейские лидеры в последние недели, должен проверить это в разговоре с президентом Трампом. Он говорит правильные вещи, но слова ничего не стоят без правильных действий.

О реакции Трампа на атаки на страны НАТО

Как вы оцениваете позицию США относительно нарушения воздушного пространства НАТО? Была ли реакция Трампа на это достаточно решительной?

Я считаю, что она не была настолько решительной, как хотелось бы НАТО. Президент США лишь сказал, что ему это не нравится и это может иметь плохие последствия. Какие именно? Что он собирается делать?

С другой стороны, посмотрим на положительные моменты. Представители Трампа, в частности бывший советник по национальной безопасности и нынешний посол США при ООН выступили на заседании Совета безопасности о нарушении российскими самолетами воздушного пространства Эстонии. Они заявили, что США полностью привержены защите НАТО и выполнению пятой статьи договора.

Мы также видим, что в Конгрессе республиканцы и демократы объединяются, чтобы согласовать введение жестких санкций против Индии или Китая, ведь они продолжают импортировать российскую нефть. То есть, хоть Трамп иногда высказывается нечетко, сейчас он по крайней мере демонстрирует более позитивную риторику относительно приверженности к НАТО и его оборонной миссии.

Впрочем, за словами должны идти действия. Они должны быть последовательными. Недостаточно быть решительным в понедельник, если во вторник ты уже не решительный, а в среду возвращаешься к решительности лишь на короткое время. Конечно, такой подход не производит впечатление на Путина.

Поєтому, если Трамп сейчас начинает осознавать, что Путин – агрессор, который ведет его по ложному пути, обещая то, чего не выполнит, то это осознание должно превратиться в новую стратегию достижения мира в Украине. Мира через силу и мира через отрицание любой победы России на украинской земле.