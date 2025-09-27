Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб.

Вранці 26 вересня радіолокаційні засоби ЗСУ зафіксували проліт на різних висотах дрона над Закарпатською областю. Об'єкт двічі порушив повітряний простір України з боку Угорщини.

Для ілюстрації фактів порушення державного кордону публікуємо кілька візуальних прикладів фіксації зазначеного дрону,

– написали у Генштабі.

Дрон порушив повітряний простір України / фото Генштаб

В Україну залетів дрон з Угорщини / фото Генштаб

З метою нівелювання ймовірної загрози ЗСУ здійснили патрулювання повітряного простору над Ужгородським районом розрахунком БпЛА типу "Чаклун-КМ" Сил безпілотних систем.

Володимир Зеленський припустив, що зафіксовані дрони могли вести розвідку щодо промислового потенціалу в українських прикордонних районах.

Голова МЗС Угорщини Петер Сіярто у відповідь на звинувачення заявив, що президент України "починає сходити з розуму через антиугорську одержимість" і "бачити те, чого немає".

Угорська армія стверджує, що не виконувала політ безпілотника, який зафіксували над Україною, і не отримувала інформації про це від української сторони.