З Угорщини до України двічі залетів дрон: Генштаб показав маршрут, як він летів
У п'ятницю, 26 вересня, українські військові зафіксували проліт дрона над Закарпатською областю. ЗСУ показали маршрут об'єкта.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб.
Дивіться також Чи можуть країни НАТО самостійно збивати російські літаки: інтерв'ю з ексречником Альянсу
Де літав дрон з Угорщини?
Вранці 26 вересня радіолокаційні засоби ЗСУ зафіксували проліт на різних висотах дрона над Закарпатською областю. Об'єкт двічі порушив повітряний простір України з боку Угорщини.
Для ілюстрації фактів порушення державного кордону публікуємо кілька візуальних прикладів фіксації зазначеного дрону,
– написали у Генштабі.
Дрон порушив повітряний простір України / фото Генштаб
В Україну залетів дрон з Угорщини / фото Генштаб
З метою нівелювання ймовірної загрози ЗСУ здійснили патрулювання повітряного простору над Ужгородським районом розрахунком БпЛА типу "Чаклун-КМ" Сил безпілотних систем.
Що відомо про інцидент з дроном?
Володимир Зеленський припустив, що зафіксовані дрони могли вести розвідку щодо промислового потенціалу в українських прикордонних районах.
Голова МЗС Угорщини Петер Сіярто у відповідь на звинувачення заявив, що президент України "починає сходити з розуму через антиугорську одержимість" і "бачити те, чого немає".
Угорська армія стверджує, що не виконувала політ безпілотника, який зафіксували над Україною, і не отримувала інформації про це від української сторони.
Український фахівець з радіотехнологій Сергій "Флеш" Бескрестнов зауважив, що уе вже не перший подібний випадок. Попередній раз дрон бачили над Мукачево влітку. Після цього стався удар по заводу електроніки, що "Флеш" не вважає випадковістю.