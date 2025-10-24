Зеленский показал Стармеру дрон-перехватчик OCTOPUS: о чем договорились стороны
- Зеленский обсудил с британским правительством развитие оборонного сотрудничества.
- Первая партия производства дронов OCTOPUS будет тестироваться в Украине.
Президент Украины 24 октября совершил дипломатическую поездку в Великобританию. Во время своего визита Владимир Зеленский провел переговоры с премьер-министром страны Киром Стармером, которому и продемонстрировал украинский дрон.
Об итогах своей встречи с главой британского правительства Зеленский рассказал в соцсетях, передает 24 Канал.
Как украинский дрон-перехватчик оказался в Лондоне?
Во время встречи украинский и британский лидеры обсудили развитие оборонного сотрудничества и усиление давления на Россию.
Одним из ключевых результатов переговоров стала договоренность о производстве в Британии украинского дрона-перехватчика OCTOPUS, разработанного совместно с британскими учеными.
Один из экземпляров дрона Зеленский лично показал Стармеру / Фото Clash Report
Зеленский рассказал, что первая партия беспилотников уже одобрена для дальнейшего тестирования и использования в Украине.
По его словам, скоординированные действия союзников, в частности через "Коалицию желающих", направлены на поддержку Украины, в частности в вопросах безопасности, укрепления противовоздушной обороны, развития дальнобойного оружия и обеспечения энергетической стабильности.
Усиление санкционной политики должно подтолкнуть Россию к настоящим переговорам. Недавние пакеты санкций партнеров являются очень важными,
– подчеркнул президент Украины.
Что известно о визите Зеленского в Лондон?
Президент Украины в этом году уже в третий раз провел встречу с королем Великобритании Чарльзом III. Известно, что в честь прибытия украинского лидера в Виндзорский замок прозвучал гимн Украины и королевский салют.
К тому же во время пресс-конференции глава британского правительства объявил, что "Коалиция желающих" намерена усилить санкции против России, в частности ограничив экспорт нефти и газа.
Также планируется направление замороженных российских активов на поддержку Украины. В то же время Киев получит 5000 ракет и дополнительное дальнобойное оружие для укрепления системы ПВО.