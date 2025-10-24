Укр Рус
24 Канал Новини світу Зеленський показав Стармеру дрон-перехоплювач OCTOPUS: про що домовилися сторони
24 жовтня, 20:55
2

Зеленський показав Стармеру дрон-перехоплювач OCTOPUS: про що домовилися сторони

Тетяна Бабич
Основні тези
  • Зеленський обговорив з британським урядом розвиток оборонної співпраці.
  • Перша партія виробництва дронів OCTOPUS буде тестуватися в Україні.

Президент України 24 жовтня здійснив дипломатичну поїздку до Великої Британії. Під час свого візиту Володимир Зеленський провів перемовини з прем'єр-міністром країни Кіром Стармером, якому й продемонстрував український дрон.

Про підсумки своєї зустрічі з очільником британського уряду Зеленський розповів у соцмережах, передає 24 Канал.

Актуально Санкції, 5 000 ракет і використання активів РФ: "Коаліція охочих" розробила план підтримки Києва

Як український дрон-перехоплювач опинився в Лондоні?

Під час зустрічі український та британський лідери обговорили розвиток оборонної співпраці та посилення тиску на Росію. 

Одним із ключових результатів перемовин стала домовленість про виробництво в Британії українського дрона-перехоплювача OCTOPUS, розробленого спільно з британськими вченими. 


Один з екземплярів дрона Зеленський особисто показав Стармеру / Фото Clash Report

Зеленський розповів, що перша партія безпілотників уже схвалена для подальшого тестування та використання в Україні. 

За його словами, скоординовані дії союзників, зокрема через "Коаліцію охочих", спрямовані на підтримку України, зокрема в питаннях безпеки, зміцнення протиповітряної оборони, розвитку далекобійної зброї та забезпечення енергетичної стабільності. 

Посилення санкційної політики має підштовхнути Росію до справжніх переговорів. Нещодавні пакети санкцій партнерів є дуже важливими,
– підкреслив президент України.

Що відомо про візит Зеленського до Лондона?

  • Президент України цього року вже втретє провів зустріч із королем Великої Британії Чарльзом ІІІ. Відомо, що на честь прибуття українського лідера до Віндзорського замку пролунав гімн України та королівський салют.

  • До того ж під час пресконференції глава британського уряду оголосив, що "Коаліція охочих" має намір посилити санкції проти Росії, зокрема обмеживши експорт нафти й газу. 

  • Також планується спрямування заморожених російських активів на підтримку України. Водночас Київ отримає 5000 ракет і додаткову далекобійну зброю для зміцнення системи ППО.