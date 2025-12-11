Воздушной тревоги не было: СМИ показали дом, в который попал дрон под Львовом
- Ночью 11 декабря дрон попал в частный дом в селе Сокольники под Львовом, повреждена крыша, фасад и несколько жилых помещений.
- Правоохранители открыли уголовное производство за покушение на умышленное убийство, максимальное наказание за которое составляет до пятнадцати лет.
Ночью 11 декабря под Львовом дрон попал в частный дом. На месте происшествия работают правоохранители.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Суспилье.
Смотрите также Самолет премьера Армении Пашиняна застрял в небе над Москвой из-за атаки дронов
Какие детали взрыва под Львовом 11 декабря?
Сотрудники полиции рассказали, что взрыв в частном доме в селе Сокольники поступило в полицию около 04:00 часов.
Местная жительница Ирина рассказала, что было громко. "Я проснулась от взрывов, посмотрела не повыбивало ли окна и легли дальше спать, потому что тревоги не было", – говорит она.
Поврежденный дом под Львовом: смотрите видео Суспильного
Никто не пострадал. Повреждена крыша, фасад и несколько жилых помещений дома. Не месте работают все профильные службы,
– говорят правоохранители.
СМИ показали дом, в который попал дрон / Фото Суспильного
Следователи открыли уголовное производство за законченное покушение на умышленное убийство. Максимальное наказание, предусмотрено санкцией статьи – лишение свободы на срок до пятнадцати лет. Детали происшествия устанавливаются.
Что известно о попадании дрона в частный дом возле Львова?
Напомним, что в частный дом запустили беспилотник в районе ЖК "Южный" в Сокольниках, где рядом с многоэтажками расположены особняки.
Как сообщают источники Общественного в правоохранительных органах, вероятно в здание попал именно FPV-дрон.