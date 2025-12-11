Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Суспилье.

Какие детали взрыва под Львовом 11 декабря?

Сотрудники полиции рассказали, что взрыв в частном доме в селе Сокольники поступило в полицию около 04:00 часов.

Местная жительница Ирина рассказала, что было громко. "Я проснулась от взрывов, посмотрела не повыбивало ли окна и легли дальше спать, потому что тревоги не было", – говорит она.

Поврежденный дом под Львовом: смотрите видео Суспильного

Никто не пострадал. Повреждена крыша, фасад и несколько жилых помещений дома. Не месте работают все профильные службы,

– говорят правоохранители.

СМИ показали дом, в который попал дрон / Фото Суспильного

Следователи открыли уголовное производство за законченное покушение на умышленное убийство. Максимальное наказание, предусмотрено санкцией статьи – лишение свободы на срок до пятнадцати лет. Детали происшествия устанавливаются.

