Про це пише 24 Канал із посиланням на Суспільне.
Які деталі вибуху під Львовом 11 грудня?
Співробітники поліції розповіли, що вибух у приватному будинку у селі Сокільники надійшло до поліції близько 04:00 години.
Місцева жителька Ірина розповіла, що було гучно. "Я проснулася від вибухів, подивилася чи не повибивало вікна і лягли далі спати, бо тривоги не було", – каже вона.
Пошкоджений будинок під Львовом: дивіться відео Суспільного
Ніхто не постраждав. Пошкоджено дах, фасад та кілька житлових приміщень будинку. Не місці працюють всі профільні служби,
– кажуть правоохоронці.
ЗМІ показали будинок, у який влучив дрон / Фото Суспільного
Слідчі відкрили кримінальне провадження за закінчений замах на умисне вбивство. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – позбавлення волі на строк до п’ятнадцяти років. Деталі події встановлюють.
Що відомо про влучання дрона в приватний будинок біля Львова?
Нагадаємо, що у приватний будинок запустили безпілотник у районі ЖК "Південний" у Сокільниках, де поруч з багатоповерхівками розташовані особняки.
Як повідомляють джерела Суспільного у правоохоронних органах, ймовірно у будівлю влучив саме FPV-дрон.