Про це пише 24 Канал із посиланням на Суспільне.

Які деталі вибуху під Львовом 11 грудня?

Співробітники поліції розповіли, що вибух у приватному будинку у селі Сокільники надійшло до поліції близько 04:00 години.

Місцева жителька Ірина розповіла, що було гучно. "Я проснулася від вибухів, подивилася чи не повибивало вікна і лягли далі спати, бо тривоги не було", – каже вона.

Пошкоджений будинок під Львовом: дивіться відео Суспільного

Ніхто не постраждав. Пошкоджено дах, фасад та кілька житлових приміщень будинку. Не місці працюють всі профільні служби,

– кажуть правоохоронці.

ЗМІ показали будинок, у який влучив дрон / Фото Суспільного

Слідчі відкрили кримінальне провадження за закінчений замах на умисне вбивство. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – позбавлення волі на строк до п’ятнадцяти років. Деталі події встановлюють.

Що відомо про влучання дрона в приватний будинок біля Львова?