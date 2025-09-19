В ночь на 10 сентября 19 российских дронов вторглись в воздушное пространство Польши. Через несколько дней, 15 сентября, вражеские беспилотники зафиксировали над правительственным кварталом и резиденцией президента в Варшаве.

Может ли это свидетельствовать о подготовке России к нападению на НАТО, об этом в эфире 24 Канала рассказал секретарь оборонного комитета парламента, народный депутат Украины, полковник СБУ Роман Костенко. К слову, НАТО не рассматривает инцидент с дронами как атаку на Польшу.

Способна ли Россия на войну против НАТО?

По мнению Костенко, сейчас у россиян нет возможности эффективно вторгнуться в Польшу, ведь на это нужны силы. Для этого Владимиру Путину нужно завоевать Украину, чтобы использовать ресурс и Украины, и Беларуси.

Во время ведения активных боевых действий в Украине, пока наше государство борется, уничтожает врага, думаю, у них нет таких возможностей,

– сказал секретарь оборонного комитета парламента.

Тем более Польша в НАТО, поэтому защищена 5 статьей теоретически. Как она будет работать – это уже другой вопрос. Но сейчас это больше игра на нервах и провокации, отметил Костенко.

Россияне хотели взять под контроль всю Украину, однако это была не ключевая цель России. Еще до полномасштабного вторжения в Кремле заявляли, что хотят отбросить НАТО к границам 1996 года и вернуть влияние на всю Восточную Европу, чтобы стать региональным лидером.

Дроновая атака на Польшу преследовала несколько целей:

первая – они пытаются обнаружить средства противовоздушной обороны и средства быстрого реагирования Польши, проводят разведку;

второе – это геополитические цели. Или запугивают, или показывают, что они готовы ко всему.

"Польша, конечно, входит в эту сферу влияния. Россия исторически почти все время воевала с Польшей, делила ее, вместе с Германией начинала Вторую мировую войну, потом разделяли Польшу, после этого страны Балтии захватывала. Поэтому и сейчас у них те же самые аппетиты есть. Но сейчас они не имеют возможностей это сделать", – добавил секретарь оборонного комитета парламента.

По его словам, учениями "Запад-2025" в Беларуси россияне прежде всего играют на нервах полякам, США и НАТО. Кроме того, запуск дронов и самолетов вдоль границы – это обычная военная тактика, чтобы обрисовать реакцию войск ПВО или авиации.

Что известно об атаке России на Польшу?