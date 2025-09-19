У ніч проти 10 вересня 19 російських дронів вдерлися у повітряних простір Польщі. Через декілька днів, 15 вересня, ворожі безпілотники зафіксували над урядовим кварталом та резиденцією президента у Варшаві.

Чи може це свідчити про підготовку Росії до нападу на НАТО, про це в етері 24 Каналу розповів секретар оборонного комітету парламенту, народний депутат України, полковник СБУ Роман Костенко. До слова, НАТО не розглядає інцидент з дронами як атаку на Польщу.

Чи спроможна Росія на війну проти НАТО?

На думку Костенка, зараз у росіян немає можливості ефективно вторгнутися в Польщу, адже на це потрібні сили. Для цього Володимиру Путіну потрібно завоювати Україну, щоб використовувати ресурс і України, і Білорусі.

Під час ведення активних бойових дій в Україні, поки наша держава бореться, знищує ворога, думаю, у них немає таких можливостей,

– мовив секретар оборонного комітету парламенту.

Поготів Польща в НАТО, тож захищена 5 статтею теоретично. Як вона буде працювати – це вже інше питання. Але зараз це більше гра на нервах і провокації, зауважив Костенко.

Росіяни хотіли взяти під контроль всю Україну, однак це була не ключова ціль Росії. Ще до повномасштабного вторгнення у Кремлі заявляли, що хочуть відкинути НАТО до кордонів 1996 року і повернути вплив на всю Східну Європу, щоб стати регіональним лідером.

Дронова атака на Польщу мала декілька цілей:

перша – вони намагаються виявити засоби протиповітряної оборони й засоби швидкого реагування Польщі, проводять розвідку;

друге – це геополітичні цілі. Або залякують, або показують, що вони готові до всього.

"Польща, звісно, входить в цю сферу впливу. Росія історично майже весь час воювала з Польщею, ділила її, разом з Німеччиною починала Другу світову війну, потім розділяли Польщу, після цього країни Балтії захоплювала. Тому і зараз у них ті ж самі апетити є. Але зараз вони не мають спроможностей це зробити", – додав секретар оборонного комітету парламенту.

За його словами, навчаннями "Захід-2025" у Білорусі росіяни насамперед грають на нервах полякам, США і НАТО. Крім того, запуск дронів і літаків вздовж кордону – це звичайна військова тактика, щоб змалювати реакцію військ ППО або авіації.

Що відомо про атаку Росії на Польщу?