Дроны спецподразделения ГУР "Призраки" атаковали десантный катер россиян в Крыму. Также уничтожены вражеские РЛС трех типов.

Чтобы уберечься от атак дронов, оккупанты пробуют прятать свои объекты под купольные конструкции. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГУР.

Смотрите также Мечтают о захвате не менее 4 областей, – Буданов о ключевых целях России

Что известно об атаках ударных дронов ГУР в Крыму?

Уклоняясь от ракет врага, дроны спецподразделения ГУР МО Украины "Призраки" успешно поразили вражеский десантный катер проекта 02510 "БК-16", а также сожгли российские:

РЛС "Небо-СВУ";

РЛС "Подлет К-1";

РЛС 96Л6Е.

После серьезных потерь объектов ПВО на полуострове, нанесенных, в частности, "Призраками" ГУР, российские оккупанты в Крыму начали прятать свои дорогостоящие военные объекты в купольные конструкции,

– рассказали в ГУР.

Один из таких куполов был поражен на горе Ай-Петри. Там оккупанты разместили базу ПВО 3-го радиотехнического полка.

Дроны ГУР уничтожают военные объекты оккупантов в Крыму: смотрите видео