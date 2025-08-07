Укр Рус
24 Канал Новини України У ГУР заявили про успішну атаку на окупантів в Криму
7 серпня, 14:36
1

У ГУР заявили про успішну атаку на окупантів в Криму

Сергій Попович
Основні тези
  • Дрони спецпідрозділу ГУР "Примари" атакували десантний катер "БК-16" та знищили три типи російських РЛС у Криму.
  • Окупанти намагаються захищати свої об'єкти під купольними конструкціями, одна з яких була уражена на Ай-Петрі.

Дрони спецпідрозділу ГУР "Примари" атакували десантний катер росіян у Криму. Також знищено ворожі РЛС трьох типів.

Щоб уберегтися від атак дронів, окупанти пробують ховати свої об'єти під купольні конструкції. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ГУР.

Дивіться також Мріють про захоплення щонайменше 4 областей, – Буданов про ключові цілі Росії 

Що відомо про атаки ударних дронів ГУР у Криму?

Ухиляючись від ракет ворога, дрони спецпідрозділу ГУР МО України "Примари" успішно уразили ворожий десантний катер проекту 02510 "БК-16", а також спалили російські:

  • РЛС "Нєбо-СВУ";
  • РЛС "Подльот К-1";
  • РЛС 96Л6Е.

Після серйозних втрат об’єктів ППО на півострові, завданих, зокрема,  "Примарами" ГУР, російські окупанти в Криму почали ховати свої дороговартісні  військові об’єкти в купольні конструкції, 
– розповіли у ГУР.

Один з таких куполів був уражений на горі Ай-Петрі. Там окупанти розмістили базу ППО 3-го радіотехнічного полку.

Дрони ГУР знищують військові об'єкти окупантів у Криму: дивіться відео