У ГУР заявили про успішну атаку на окупантів в Криму
- Дрони спецпідрозділу ГУР "Примари" атакували десантний катер "БК-16" та знищили три типи російських РЛС у Криму.
- Окупанти намагаються захищати свої об'єкти під купольними конструкціями, одна з яких була уражена на Ай-Петрі.
Дрони спецпідрозділу ГУР "Примари" атакували десантний катер росіян у Криму. Також знищено ворожі РЛС трьох типів.
Щоб уберегтися від атак дронів, окупанти пробують ховати свої об'єти під купольні конструкції. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ГУР.
Що відомо про атаки ударних дронів ГУР у Криму?
Ухиляючись від ракет ворога, дрони спецпідрозділу ГУР МО України "Примари" успішно уразили ворожий десантний катер проекту 02510 "БК-16", а також спалили російські:
- РЛС "Нєбо-СВУ";
- РЛС "Подльот К-1";
- РЛС 96Л6Е.
Після серйозних втрат об’єктів ППО на півострові, завданих, зокрема, "Примарами" ГУР, російські окупанти в Криму почали ховати свої дороговартісні військові об’єкти в купольні конструкції,
– розповіли у ГУР.
Один з таких куполів був уражений на горі Ай-Петрі. Там окупанти розмістили базу ППО 3-го радіотехнічного полку.
