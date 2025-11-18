20 километров ада: в Politico рассказали, как беспилотники убили классическую войну

Боевые действия в Украине уже давно не напоминают окопную войну Первой мировой. Дроны полностью уничтожили понятие сплошной линии фронта, превратив прифронтовую полосу в сплошную зону смерти. К новым условиям вооруженного противостояния адаптируются как украинские войска, так и оккупанты.

Небо над полем боя буквально кишит беспилотниками. Некоторые из них – разведчики с тепловизорами и камерами, другие несут взрывчатку или пулеметы, третьи просто лежат на земле возле троп и дорог, ожидая, пока рядом пройдет пехота или техника. Подробности дроновой революции в современной войне рассказывает 24 Канал со ссылкой на материал Politico.

Как дроны перевернули понятие о войне с ног на голову?

Постоянное присутствие различного типа БпЛА на фронте стало привычным явлением. Управляют дронами или через радиосигнал, или через волоконно-оптический кабель, который невозможно заглушить. Противодроновые дроны охотятся на вражеские аппараты и одновременно пытаются вычислить операторов, которые сидят за десятки километров от передовой.

Все это создало серую зону хаоса глубиной до 20 километров, где дроны выслеживают каждого солдата, раненых практически невозможно эвакуировать, а подвезти боеприпасы, еду или воду к позициям – это почти самоубийство.

Мы перешли к войне дронов против дронов. Теперь беспилотники устраивают засады, перехватывают логистику, рвут поставки. Если тебя обнаружили – на тебя мгновенно сбрасывается все, что есть в радиусе действия,

– говорит заместитель руководителя ОП полковник Павел Палиса.

В общем дроны были важными с первых месяцев 2022 года, однако тогда и Украина, и Россия все равно готовились к "классической" войне: артиллерийские дуэли, танковые колонны, длинные линии окопов.

В 2023 – 2024 годах все изменилось. Траншеи начали исчезать, рассказывает Иван Секач, пресс-офицер 110-й отдельной механизированной бригады, которая воюет на Донбассе.



Украинская армия активно использует дроны в боевых действиях / Фото: Батальон беспилотных систем Flying Skull (Иллюстративное)

Так, вместо сплошных окопов украинцы, испытывая недостаток артиллерии и численное меньшинство, начали строить отдельные опорные пункты и полагаться на дроны. Россияне в ответ резко уменьшили размер штурмовых групп – большие скопления войск украинские дроны обнаруживали и уничтожали за считанные минуты.

Вместо "мясных штурмов" батальонного масштаба россияне теперь продвигаются микрогруппами по 5 – 10 человек, говорит полковник Владислав Волошин, пресс-офицер группировки "Юг".

Они ползут, прячутся, собирают группу два-три дня. Впереди обычно идут двое – один остается живым,

– объясняет он.

Результатом этого стало появление глубокой серой зоны, куда россияне просачиваются, прячутся в посадках и подвалах, размножаются, если их не обнаружат и не уничтожат вовремя.

Военные сообщают, что туман и дождь стали для россиян окном возможностей, ведь именно в такую погоду им удалось кое-где прорвать украинскую оборону.

Плохая погода блокирует дроны – и сразу появляется шанс безопаснее подвезти БК, провести ротацию или просочиться вперед,

– подтверждает Палиса.

Кроме того, россияне сознательно расширяют зону смерти: методично сравнивают с землей все здания, блиндажи, лесополосы, превращая местность в голую равнину, где спрятаться просто негде.

Как серая зона влияет на логистику?

Из-за дронов артиллерию пришлось отвести далеко назад, а бронетехнику для подвоза практически не используют.

Раньше люди делали то, что теперь делают дроны: разведка, доставка, эвакуация, дистанционное минирование,

– говорит Палиса.

Но когда дронов стало слишком много с обеих сторон, даже эти задачи стали смертельно опасными. По его словам, чаще всего солдаты погибают именно во время ротаций. Любой транспорт – это магнит для вражеских дронов. Поэтому бойцов заставляют сидеть на "нуле" неделями, а то и месяцами без замены.

Также из-за массового использования дронов фронтовая медицина в Украине практически прекратила существование в привычном виде. В ВСУ объяснили, что теперь раненый боец в основном вынужден самостоятельно или с помощью товарищей преодолевать пешком до пяти километров до ближайшей точки, куда еще может подъехать бронированная эвакуационная машина.

После этого сама машина должна преодолеть зону, где на глубину 20 – 40 километров постоянно висят российские ударные и разведывательные беспилотники.

Медицинские стабилизационные пункты пришлось отодвинуть далеко в тыл, поэтому критический "золотой час", в течение которого можно спасти жизнь, превратилась в дни, а иногда и недели ожидания эвакуации.

Украинские военные медики перешли на так называемую "телевизионную медицину": с помощью обычного квадрокоптера Mavic они дистанционно осматривают раненого, оценивают правильность наложения турникета, по рации или через бойцов рядом дают инструкции по первой помощи, а необходимые медикаменты или компоненты крови сбрасывают тому же дрону.

С российской стороны, по данным открытых источников и свидетельств, раненых нередко просто оставляют на месте – риски и расходы на их эвакуацию считаются чрезмерными.

