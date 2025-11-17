Детали передает 24 Канал.

Существует ли ИИ-система для дронов-перехватчиков?

Над ней работает компания Alta Ares.

20 октября такая система перехвата успешно прошла валидацию НАТО на полигоне Французского агентства оборонных закупок. А уже через десять дней комплекс был развернут в Украине, где сбил первые российские дроны Shahed.

Французская компания представила для президентов Макрона и Зеленского оперативные возможности своих систем в Украине и на восточном фланге НАТО. Она выступила в рамках блока "Дроны и оборонные технологии", представив систему Safe Protection Dome, которая уже несколько месяцев работает в условиях реальных боевых действий,

– сообщили в компании.

Система перехвата сочетает тактические радары Thales и Echodyne с перехватчиками X-Wing и турбореактивными дронами, разработанными во Франции и Украине. Комплекс способен уничтожать вражеские БпЛА на расстоянии до 30 километров, а встроенный ИИ терминального наведения повышает эффективность перехвата на 35%.

Представленные дроны-перехватчики

Важно, что система совместима с различными радарами и зенитными установками и может защитить чувствительные объекты и критическую инфраструктуру.

Уже через две недели после прохождения валидации НАТО наш комплекс продемонстрировал результативность, успешно уничтожив российские дроны Shahed. Это – итог упорной работы наших инженеров во Франции и Украине. Мы искренне благодарны нашим украинским и французским партнерам за доверие и возможность работать бок о бок,

– отметил CEO и соучредитель Alta Ares Хедриан Кантер.

Справка. Alta Ares – это французский интегратор решений для антидронових систем, основан в Украине. Компания имеет офисы во Франции, Украине и США. Она стремится стать одним из ключевых европейских производителей решений в сфере борьбы с дронами.

"В первом квартале 2026 года французская компания в партнерстве с украинским оператором дронов планирует локализовать во Франции полный производственный цикл для одного из перехватчиков, если получит подтверждение от правительства Украины. Производство турбореактивного перехватчика уже началось. Механизм состоит из 85% европейских компонентов, что позволяет не зависеть от китайских аккумуляторных батарей", – говорится в сообщении.

CEO компании Tenebris Богдан Вельма заявил, что над локализацией производства на французских мощностях после получения экспортных разрешений уже работают. Параллельно расширяется производство в Украине.

По мнению господина Богдана, это позволит создать устойчивый, двунациональный кластер оборонных технологий, способный закрывать критические потребности и Украины, и ее партнеров в Европе.

Справка. Tenebris – украинская компания, которая производит БпЛА-перехватчики. Она специализируется на создании высокотехнологичных решений для противодействия воздушным угрозам. Для последней демонстрации разработали новый образец перехватчика с системой донаведения и полной автоматизацией процесса перехвата.



Как именно называется модель, не указывают из соображений безопасности. Но известно, что комплекс уже продемонстрировал свою эффективность во время международных испытаний и совместных презентаций с европейскими партнерами.

Для Tenebris партнерство с Францией очень ценное, ведь совместные проекты демонстрируют эффективность, скорость и технологическую зрелость украинских разработок и сочетаются с возможностями французской индустрии.

Несколько подразделений французской армии и правительство Украины уже находятся в процессе закупки систем перехвата БпЛА. Чтобы масштабировать производство, компания заручилась поддержкой ведущих представителей оборонной промышленности.

Киев и Париж будут сотрудничать теснее

Напомним, Владимир Зеленский заявил, что стратегическая договоренность по самолетам Rafale F4, радаров, систем ПВО SAMP/T, ракет и управляемых бомб между Украиной и Францией будет работать 10 лет с начала следующего года.

А Эмманюэль Макрон говорил о совместном производстве Украины и Франции.