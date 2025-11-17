Деталі передає 24 Канал.

Чи існує ШІ-система для дронів-перехоплювачів?

Над нею працює компанія Alta Ares.

20 жовтня така система перехоплення успішно пройшла валідацію НАТО на полігоні Французького агентства оборонних закупівель. А вже за десять днів комплекс був розгорнутий в Україні, де збив перші російські дрони Shahed.

Французька компанія представила для президентів Макрона та Зеленського оперативні можливості своїх систем в Україні та на східному фланзі НАТО. Вона виступила у межах блоку "Дрони та оборонні технології", презентувавши систему Safe Protection Dome, яка вже кілька місяців працює в умовах реальних бойових дій,

– повідомили в компанії.

Система перехоплення поєднує тактичні радари Thales та Echodyne із перехоплювачами X-Wing та турбореактивними дронами, розробленими у Франції та Україні. Комплекс здатний знищувати ворожі БпЛА на відстані до 30 кілометрів, а вбудований ШІ термінального наведення підвищує ефективність перехоплення на 35%.

Представлені дрони-перехоплювачі

Важливо, що система сумісна з різними радарами та зенітними установками і може захистити чутливі об'єкти та критичну інфраструктуру.

Вже через два тижні після проходження валідації НАТО наш комплекс продемонстрував результативність, успішно знищивши російські дрони Shahed. Це – підсумок наполегливої роботи наших інженерів у Франції та Україні. Ми щиро вдячні нашим українським і французьким партнерам за довіру та можливість працювати пліч-о-пліч,

– наголосив CEO та співзасновник Alta Ares Хедріан Кантер.

Довідка. Alta Ares – це французький інтегратор рішень для антидронових систем, заснований в Україні. Компанія має офіси у Франції, Україні та США. Вона прагне стати одним із ключових європейських виробників рішень у сфері боротьби з дронами.

"У першому кварталі 2026 року французька компанія у партнерстві з українським оператором дронів планує локалізувати у Франції повний виробничий цикл для одного з перехоплювачів, якщо отримає підтвердження від уряду України. Виробництво турбореактивного перехоплювача уже розпочалось. Механізм складається з 85% європейських компонентів, що дозволяє не залежати від китайських акумуляторних батарей", – ідеться в повідомленні.

CEO компанії Tenebris Богдан Вельма заявив, що над локалізацією виробництва на французьких потужностях після отримання експортних дозволів уже працюють. Паралельно розширюють виробництво в Україні.

На думку пана Богдана, це дозволить створити стійкий, двонаціональний кластер оборонних технологій, здатний закривати критичні потреби і України, і її партнерів у Європі.

Довідка. Tenebris – українська компанія, яка виробляє БпЛА-перехоплювачі. Вона спеціалізується на створенні високотехнологічних рішень для протидії повітряним загрозам. Для останньої демонстрації розробили новий зразок перехоплювача з системою донаведення та повною автоматизацією процесу перехоплення.



Як саме називається модель, не вказують з міркувань безпеки. Та відомо, що комплекс уже продемонстрував свою ефективність під час міжнародних випробувань і спільних презентацій з європейськими партнерами.

Для Tenebris партнерство із Францією дуже цінне, адже спільні проєкти демонструють ефективність, швидкість і технологічну зрілість українських розробок та поєднуються з можливостями французької індустрії.

Кілька підрозділів французької армії та уряд України вже перебувають у процесі закупівлі систем перехоплення БпЛА. Щоб масштабувати виробництво, компанія заручилася підтримкою провідних представників оборонної промисловості.

Київ і Париж співпрацюватимуть тісніше

Нагадаємо, Володимир Зеленський заявив, що стратегічна домовленість щодо літаків Rafale F4, радарів, систем ППО SAMP/T, ракет і керованих бомб між Україною та Францією працюватиме 10 років із початку наступного року.

А Емманюель Макрон говорив про спільне виробництво України та Франції.