Дроны летают и утром: где сейчас тревога и куда направляются "Шахеды"
Россияне атакуют Украину "Шахедами" и днем. Утром 26 сентября они запустили беспилотники, которые долетели до Киевской области.
24 Канал собрал детали об атаке днем 26 сентября.
Где летят "Шахеды" 26 сентября и где тревога?
Мониторы пишут о разведдроне в акватории Черного моря.
Угроза дронов для Гайсинского района Винницкой области.
Мониторы пишут о разведывательном дроне в Черкасской области.
Вражеский БпЛА с Киевщины на Черкащину, курс юго-западный.
Белоцерковский район Киевской области - угроза применения вражеских БпЛА.