Укр Рус
24 Канал Новости Украины Дроны летают и утром: где сейчас тревога и куда направляются "Шахеды"
26 сентября, 10:16
3

Дроны летают и утром: где сейчас тревога и куда направляются "Шахеды"

Ирина Чеботникова

Россияне атакуют Украину "Шахедами" и днем. Утром 26 сентября они запустили беспилотники, которые долетели до Киевской области.

24 Канал собрал детали об атаке днем 26 сентября.

Смотрите также Более 15 попаданий авиабомб: россияне массированно обстреляли Херсон утром

Где летят "Шахеды" 26 сентября и где тревога?

 

10:24, 26 сентября

Мониторы пишут о разведдроне в акватории Черного моря.

10:23, 26 сентября

Угроза дронов для Гайсинского района Винницкой области.

10:14, 26 сентября

Мониторы пишут о разведывательном дроне в Черкасской области.

09:54, 26 сентября

Вражеский БпЛА с Киевщины на Черкащину, курс юго-западный.

09:31, 26 сентября

Белоцерковский район Киевской области - угроза применения вражеских БпЛА.

09:14, 26 сентября

  • БпЛА на севере Черниговщины, курс юго-западный.
  • БпЛА в юго-восточной части Черниговщины, курс южный.