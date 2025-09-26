Дрони літають і зранку: де зараз тривога та куди прямують "Шахеди"
Росіяни атакують Україну "Шахедами" і вдень. Зранку 26 вересня вони запустили безпілотники, які долетіли до Київщини.
24 Канал зібрав деталі про атаку вдень 26 вересня.
Де летять "Шахеди" 26 вересня і де тривога?
Монітори пишуть про розвіддрон в акваторії Чорного моря. Загроза дронів для Гайсинського району Вінниччини. Монітори пишуть про розвідувальний дрон на Черкащині. Ворожий БпЛА з Київщини на Черкащину, курс південно-західний. Білоцерківський район Київської області - загроза застосування ворожих БпЛА.
