19 октября, 15:27
"Военные считали это невозможным": как украинские дроны-перехватчики переписывают правила войны

Полина Буянова
Основные тезисы
  • Украинские дроны-перехватчики стали ключевым элементом обороны, сбивая более 100 вражеских "Шахедов" во время из атак.
  • Украина планирует производить до 1000 перехватчиков в день, НАТО также уже обратило на украинские разработки.

Дроны-перехватчики стали дешевым и чрезвычайно важным элементом украинской обороны. Во время одной из российских атак эти беспилотники сбили более 100 вражеских "Шахедов".

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Business Insider.

Какое значение имеют дроны-перехватчики?

Примерно через год после начала полномасштабного вторжения России украинский инструктор по дронам предложил идею, которая казалась военным научной фантастикой: перехватывать российские разведывательные беспилотники в воздухе с помощью квадрокоптеров.

Солдаты считали это невозможным – слишком сложно было бы маневрировать дроном, чтобы попасть в другую цель, которая движется на большой скорости.

Однако то, что когда-то казалось шуткой, воплотилось в реальность. Пока Россия запускает все большие волны ударных БпЛА по украинским городам, Украина все активнее использует недорогие дроны-перехватчики, чтобы их уничтожать

Во время одной из последних атак эти дроны сбили 150 вражеских беспилотников. Теперь Украина ставит цель производить до 1000 перехватчиков в день.

Последствия этого технологического прорыва распространяются за пределы Украины, показывая, как будущие войны с массовыми атаками беспилотников можно вести с помощью дешевых средств защиты, 
– отмечают авторы материала.

НАТО обратило на украинские разработки. Адмирал Пьер Вандье, Верховный главнокомандующий объединенных сил Альянса по вопросам трансформации, заявил, что дроны-перехватчики типа "hit-to-kill" является одной из самых перспективных технологий для европейских союзников в защите от российских атак.

По словам Business Insider, как и многие другие новаторские решения на поле боя, эта технология родилась из отчаяния.

Украинские инженеры начали рассматривать идею дронов-перехватчиков в начале 2024 года как дешевый способ противодействия российским разведывательным БпЛА, которые стоят более 100 000 долларов и способны незаметно летать на высоте до 7 километров. Потребность возросла, когда зимой Россия начала массовые атаки "Шахедами" – иранскими дронами-камикадзе.

Создание эффективного и дешевого перехватчика, способного уничтожить "Шахед", который летит со скоростью до 185 километров в час, продолжалось почти год. Когда это удалось, их сразу начали применять на поле боя.

Россияне продолжают атаковали Украину беспилотниками

  • В ночь на 19 октября российские войска запустили по Украине 62 БПЛА. Во время нападения украинская авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем и мобильные огневые группы обезвредили 40 вражеских дронов.
     

  • К сожалению, несколько вражеских дронов попали в цель. По данным Воздушных сил ВСУ, 19 ударных БпЛА упали на 7 объектах.
     

  • В частности, под ударом оказался город Шахтерск, что на Днепропетровщине. В результате атаки там повреждены три пятиэтажки. В 8 квартирах произошло возгорание, также были уничтожены машины. Всего 10 человек получили травмы различной тяжести.