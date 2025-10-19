Дрони-перехоплювачі стали дешевим і надзвичайно важливим елементом української оборони. Під час однієї з російських атак ці безпілотники збили понад 100 ворожих "Шахедів".

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Business Insider.

Яке значення мають дрони-перехоплювачі?

Приблизно через рік після початку повномасштабного вторгнення Росії український інструктор із дронів запропонував ідею, яка здавалася військовим науковою фантастикою: перехоплювати російські розвідувальні безпілотники у повітрі за допомогою квадрокоптерів.

Солдати вважали це неможливим – надто складно було б маневрувати дроном, щоб влучити в іншу ціль, яка рухається на великій швидкості.

Однак те, що колись здавалося жартом, втілилося в реальність. Поки Росія запускає все більші хвилі ударних БпЛА по українських містах, Україна дедалі активніше використовує недорогі дрони-перехоплювачі, щоб їх знищувати

Під час однієї з останніх атак ці дрони збили 150 ворожих безпілотників. Тепер Україна ставить за мету виробляти до 1000 перехоплювачів на день.

Наслідки цього технологічного прориву поширюються за межі України, показуючи, як майбутні війни з масовими атаками безпілотників можна вести за допомогою дешевих засобів захисту,

– зазначають автори матеріалу.