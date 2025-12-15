Дроны СБУ взорвали российскую подводную лодку класса "Варшавянка": что о ней известно

Подводные дроны СБУ смогли взорвать российскую субмарину класса "Варшавянка" в порту Новороссийска. Это на самом деле беспрецедентная атака, а в России таких подводных лодок всего несколько.

В Черном море Россия разместила 4 подводные лодки типа "Варшавянка", причем две из них подверглись атакам. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Defence Express и открытые источники.

Что известно о подводных лодках типа "Варшавянка"?

Подобная атака является действительно первой такой в истории. Указано, что "субмарина получила критические повреждения и фактически выведена из строя".

На видео видно, что взрыв произошел в районе хвоста субмарины. Вероятно, повреждены были винты, вал, рулевые механизмы подводной лодки и ряд других узлов и агрегатов.

Непонятно, как украинский дрон вообще смог добраться до поста Новороссийска, если такие объекты обычно хорошо охраняются от подводных угроз сетками. России прекрасно известно, что у Украины есть подводные дроны.

В России не так много субмарин "Варшавянка", даже так боеспособны из них только половина. Потому что по состоянию на 24 февраля 2022 года в Черном море находились Б-237 "Ростов-на-Дону", Б-265 "Краснодар", Б-268 "Великий Новгород" и Б-271 "Колпино".

"Ростов-на-Дону" уже был атакован в сентябре 2023 года украинской крылатой ракетой. Его повторно атаковали в августе 2024 года, после чего лодка затонула. Получается, что в России пока максимум 2 дееспособные лодки.

Отметим, что в строю формально находится еще субмарина проекта "Палтус" Б-871 "Алроса". Но по имеющейся информации она не является носителем крылатых ракет "Калибр" и вообще возможность ее использования в этой войне под вопросом.

"Варшавянка", собственно, является модернизацией "Палтуса". Она находится на вооружении России, Китая, Алжира и Вьетнама.



Подводная лодка типа "Варшавянка" / Инфографика H I Sutton

Что известно об ударе по субмарине типа "Варшавянка" в Новороссийске?