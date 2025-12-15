Дрони СБУ підірвали російський підводний човен класу "Варшавянка": що про нього відомо

Підводні дрони СБУ змогли підірвати російську субмарину класу "Варшавянка" у порту Новоросійська. Це насправді безпрецедентна атака, а у Росії таких підводних човнів всього кілька.

У Чорному морі Росія розмістила 4 підводні човни типу "Варшавянка", причому два з них зазнали атак. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Defence Express та відкриті джерела.

Що відомо про підводні човни типу "Варшавянка"?

Подібна атака є справді першою такою в історії. Зазначено, що "субмарина зазнала критичних пошкоджень і фактично виведена з ладу".

На відео видно, що вибух стався у районі хвоста субмарини. Ймовірно, пошкоджено було гвинти, вал, рульові механізми підводного човна та ряд інших вузлів та агрегатів.

Незрозуміло, як український дрон взагалі зміг дістатися посту Новоросійська, якщо такі об'єкти зазвичай добре охороняються від підвідних загроз сітками. Росії чудово відомо, що в України є підводні дрони.

У Росії не так багато субмарин "Варшавянка", навіть так боєздатні з них лише половина. Бо станом на 24 лютого 2022 року у Чорному морі перебували Б-237 "Ростов-на-Дону", Б-265 "Краснодар", Б-268 "Великий Новгород" та Б-271 "Колпино".

"Ростов-на-Дону" вже був атакований у вересні 2023 року українською крилатою ракетою. Його повторно атакували у серпні 2024 року, після чого човен затонув. Виходить, що у Росії наразі максимум 2 дієздатні човни.

Зазначимо, що у строю формально перебуває ще субмарина проєкту "Палтус" Б-871 "Алроса". Але за наявною інформацією вона не є носієм крилатих ракет "Калібр" і загалом можливість її використання у цій війні під питанням.

"Варшавянка", власне, є модернізацією "Палтуса". Вона перебуває на озброєнні Росії, Китаю, Алжиру і В'єтнаму.

Які характеристики "Варшавянки"?

"Варшавянка" – дизель-електрична субмарина. Вона має 52 членів екіпажу. Завдовжки підводний човен 73,8 метра, а завширшки 9,9 метра з осадкою 6,2 метра. Максимальна глибина ходу – 300 метрів.

Вона здатна розвивати швидкість 20 вузлів під водою і 17 над водою та має автономність ходу 45 діб.

З озброєння вона має 18 торпед калібру 533 міліметри або 24 міни, а також комплекс ракет "Калібр-ПЛ" (замість торпед).

Також субмарина озброєна системою ППО "Ігла-1" (8 ракет) або ПЗРК "Стріла-3М".



Підводний човен типу "Варшавянка" / Інфографіка ‪H I Sutton

Що відомо про удар по субмарині типу "Варшавянка" у Новоросійську?