В условиях военного противостояния с Россией, которое может еще продолжаться много лет даже после прекращения горячей фазы войны, потребность в новых головах и руках для оборонной промышленности будет только расти. Один из примеров того, как молодежь вливается в сферы miltech, – это Академия SkyFall одноименного производителя дронов. Совместно с Министерством образования и науки Украины SkyFall начали всеукраинскую лигу по FPV-гонкам – инициативу, призванную превратить студенческий интерес к беспилотным системам в системное обучение и инженерное творчество.

Первые соревнования "Студенческой технологической лиги по FPV-гонкам" состоялись в Ужгороде и собрали более 80 команд из 50 учреждений высшего и профессионально-технического образования из всех регионов страны. Главный замысел Лиги – масштабировать через образование украинский прорыв в беспилотниках: формировать среду, где молодые инженеры, пилоты и разработчики получают реальные инструменты для создания технологий будущего.

Соревнования проходили на специально оборудованной трассе с элементами различной сложности, где оценивали как технику пилотирования, так и скорость принятия решений. Студенты летали на 7-дюймовых влагозащищенных FPV-дронах SHRIKE – аппаратах, которые на фронте входят в первую тройку по количеству подтвержденных поражений в связке с бомберами Vampire: именно Shrike недавно впервые уничтожил в воздухе российский Ми-8. За объективностью следили судьи из 10-го армейского корпуса, 9-й бригады СБС и инструкторы SkyFall с боевым опытом. 24 Канал посетил мероприятие и пообщался с его участниками и организаторами о молодежи в miltech.

Важно! По итогам стартового этапа победила команда "Жало" Хмельницкого политехнического профессионального колледжа. Второе и третье место заняли команды "Авиатор" и LAB34 КАИ.

Читайте также "Воевать должны роботы, а не люди": на что способны НРК на поле боя и почему Украине нужны сотни тысяч

"Обучение пилотированию дронами – это вещь первой необходимости"

На первом круге победил первокурсник Киево-Могилянской академии Даниил Бега. По его словам, для Даниила ключевым вызовом было преодолеть волнение, и это удалось благодаря тщательной подготовке. Перед соревнованиями могилянцы смоделировали трассу в симуляторе один в один и выучили ее наизусть.



Юные пилоты / Фото 24 Канала

Начал летать на дронах, наверное, еще с начала полномасштабной войны, в 2022–2023 годах, с перерывами. Когда-то летал, когда-то нет. А последние две недели перед соревнованиями мы очень активно готовились. О соревнованиях нам сообщил преподаватель. Сказал: "Ребята, заряжены вы или нет – давайте участвовать! Хотите – присоединяйтесь". Мы были заряжены, хотели, поэтому собрали команду из трех человек. Подготовились, приехали – и сейчас выступаем, – поделился Даниил с 24 Каналом.

Вместе с ним в команде Сергей, капитан, и Ярослав, технический инженер.



Даниил Бега / Фото 24 Канала

По мнению Даниила, обучение пилотированию дронами – это вещь первой необходимости. Любой, кто учится в университете, независимо от специальности должен так или иначе осваивать сферы, связанные с войной, будь то медицина, или дроны, или инженерное дело. Все, что помогает нашей победе, нужно изучать.

"Особенно это касается технических специальностей: кроме своей отрасли, они должны обладать базовыми навыками в сфере FPV-дронов. Это, пожалуй, один из самых необходимых навыков на современной войне, потому что спрос на пилотов FPV-дронов будет только расти", – считает победитель первого круга.



Пилот одной из команд / Фото 24 Канала

Мы тренировались самостоятельно: летали в симуляторах, а несколько раз в неделю выходили в поле – между деревьями, в узких промежутках. Никаких специальных школ или тренеров у нас не было – просто много практики. Независимо от соревнований мы тоже летаем, но не так часто, может, раз в месяц. И не только на FPV-дронах, но и на других типах беспилотников. А конкретно к соревнованиям тренировались именно на трассах между деревьями, в узких проходах и т.д, – объяснил путь к успеху Даниил.

"Обучили уже более 12 тысяч операторов и техников"

Руководитель Академии SkyFall Сергей очертил в комментарии 24 Каналу две параллельные линии их работы: бесплатную подготовку военных операторов и техников (дроны Vampire, Shrike и перехватчик P-1 Sun), а также популяризацию инженерии БПЛА в образовательных учреждениях.

По словам Сергея, учебный центр обучает исключительно военных – бесплатно: "Готовим операторов и техников для управления и обслуживания бомберов Vampire, FPV-дронов Shrike, а также дронов-перехватчиков P-1 Sun, которые сбивают вражеские ракеты". Обучение проводятся постоянно – еженедельно, с понедельника по пятницу, – как в Киеве, так и в точках, приближенных к боевым действиям. В Академии есть курсы пилотов и курсы инженеров, ведь дроны многоразовые, их надо ремонтировать и обслуживать.



Сергей из Академии SkyFall / Фото 24 Канала

Если говорить об FPV, то у нас есть курс инженерии БПЛА: это обучение по сборке, настройке, программированию и прошивке дронов. Такие курсы мы проводим также в учебных заведениях, чтобы популяризировать инженерию и поощрять студентов изучать новые технологии,

– добавляет собеседник в комментарии 24 Каналу.

В Академии уже обучили более 12 тысяч операторов и техников. Также продолжаются курсы подготовки инструкторов для сил обороны – для учебных центров.



Vampire и Shrike / Фото 24 Канала

На соревнованиях в Ужгороде было представлено более 80 команд: это более 50 учебных заведений как военных, так и гражданских. Среди них, например, Национальная академия Нацгвардии, Академия СБУ, Академия Государственной пограничной службы, Киево-Могилянская академия, НУБиП, "Львовская политехника" и тому подобное. Зарегистрировалось более 80 команд, хотя по олимпийской системе в основную часть должны были пройти только 32. На финальном этапе отбирали именно из такого количества. На трассе были ворота, рамки различной конфигурации, и задача экипажа – пролететь их без ошибок. Те, кто прошли трассу быстрее всех, переходили дальше.



Далее все произошло по олимпийской системе: 32 команды делились на четверки, из каждой четверки дальше проходят две лучшие. Затем – 16 команд, 8, 4 – это уже полуфинал и финал. В финале определили первое, второе и третье места. Призы – это качественная аппаратура и FPV-очки, чтобы команды могли после соревнований совершенствовать свои навыки. "Потому что, возможно, именно эти студенты станут будущими инженерами, которые не только пилотируют, но и создают новые технологии", – добавляет Сергей.



Дроны на трассе / Фото 24 Канала

К теме Нужно тысячи в день: какие у Украины есть дроны-перехватчики и смогут ли они закрыть небо от "Шахедов"

Мы проводим эти соревнования не просто среди студентов, а именно среди учебных заведений. Это важно, потому что таким образом мы мотивируем университеты развивать свои технические направления: открывать кружки, внедрять новые курсы, развивать преподавателей, создавать инфраструктуру. Мы как академия готовы помогать – обучать педагогов, делиться опытом, развивать учебную базу. Отдельно обучаем учителей предмета "Защита Украины". Потому что если учитель никогда не держал дрон в руках и рассказывает только из учебника или из YouTube, то качество образования, конечно, страдает. А когда он у нас проходит курс, сам управляет Vampyr или Shrike, тогда эти знания передаются детям гораздо эффективнее,

– объяснил Сергей.

Он называет соревнования одним из способов популяризации инженерии и стимулирования университетов поддерживать это движение: "Это эффективный инструмент. Когда университет видит, что другой выступает лучше, то задумывается, почему так, и начинает развивать свое направление".

Академия планирует сделать это событие ежегодным, создав отдельную лигу FPV-соревнований среди университетов. Ежегодно будет определяться новый победитель, который будет удерживать титул до следующего сезона. Трасса останется той же и на следующем этапе – условия равны для всех.

Сколько было заявок от студентов?

Андрей Витренко, заместитель министра образования и науки Украины, считает важным распространение подобных инициатив среди студентов.

STEM-образование – математика, технологии, физика, химия – все это сейчас чрезвычайно важно для развития страны. Мы должны совершенствовать технологии, которые помогают нам бороться с врагом. Второе – это национально-патриотическое воспитание. И третье – демонстрация тех достижений, которых уже сегодня достиг наш научно-технический комплекс,

– отметил Витренко в комментарии 24 Каналу.

Вначале расчет был на 30 команд. Но получили более ста заявок, поэтому даже пришлось проводить отбор среди желающих, делится Витренко. К сожалению, не все смогли попасть на этот раз, но в будущем есть планы масштабировать проект – привлекать не только университеты системы министерства образования и науки, но и вузы министерства внутренних дел. Витренко уверен, что после этих первых соревнований заявок станет еще больше.

Я очень рад, что такое количество молодых людей сегодня вместе с нами. Они в восторге. Сначала думали, что все будет проще, но трасса оказалась сложной. Не все долетают до финиша, но мастерство растет. И, что главное, они зажглись: говорят, что будут тренироваться еще больше,

– добавляет заместитель МОН.

Почему дроны так важны?

Судья с позывным "Mona Lisa" называет лигу стартом новой эры в беспилотных системах: соревнования собрали активное студенческое комьюнити, которое быстро осваивает miltech-компетенции и стремится к системным знаниям. По ее убеждению, такие события должны быть регулярными и выходить за пределы страны – с привлечением партнерских университетов.

Даниил Яковлев, другой судья-военнослужащий, отметил в комментарии 24 Каналу, что также важно говорить о культуре обращения с оружием, дронами и всем, что с этим связано. Это серьезное дело, и хорошо, что соревнования способствуют формированию этой культуры.



Даниил Яковлев / Фото 24 Канала

Мы не можем этого избежать: происходит определенная милитаризация общества, и надо уметь с этим работать. Каждый украинец должен иметь профессию или специальность, которая в будущем может помочь стране. Я надеюсь, что такие соревнования, особенно среди студентов и школьников, будут способствовать распространению этой культуры: люди перестанут бояться армии, страха относительно техники или ошибок станет меньше. Это положительно, – отметил Даниил.

По наблюдениям SkyFall, поражения дронами составляют значительную долю потерь на фронте – порядка 80–90% техники и войск противника. "Надо признать этот факт: если бы не культура дронов и не использование БПЛА, ситуация на фронте была бы значительно хуже", – добавляет собеседник. Сейчас, по его словам, культура дронов поднялась вверх, и многие из тех, кто здесь участвует, будут дальше что-то делать: конструировать, изобретать новые решения.

Читайте также Почему дроны теперь труднее сбивать и надо ли глушить мобильную связь во время атак: объясняет Храпчинский

Сегодня многие люди, кто пробует себя в дронах, уже понимают: если раньше летали на маленьких аппаратах, то сейчас есть дроны значительно больше, есть системы, напоминающие ракеты по форме и размерам, но это техника, которой тоже можно управлять. Внедрение таких знаний – это хорошо: мы станем более защищенными и уменьшим риски будущих угроз,

– отмечает Яковлев.

Дебют всеукраинской лиги по FPV-гонкам показал, что украинское miltech-образование имеет мощный запрос от студентов и готовность государства и индустрии усиливать его сверху. Сочетание боевого опыта инструкторов, университетской инженерии и студенческой мотивации образует цепочку, которая создает базу для будущего украинской оборонки. А сами соревнования дают показывают молодежи путь к профессиональному сообществу, что уже сегодня влияет на безопасность Украины.