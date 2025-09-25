Где расположен Ольборг, в котором закрывали аэропорт из-за дронов: показываем на карте
- В ночь на 25 сентября в Дании закрыли аэропорт Ольборг из-за пролета неизвестных дронов.
- Дроны также замечали возле аэропортов в Эсбьерге, Сендерборге и Скридструпе, последний из которых является военной базой.
В ночь на 25 сентября в Дании закрывали аэропорт Ольборг из-за пролета неизвестных дронов. Полиция проводит расследование.
Аэропорт Ольборг находится на севере страны. Об этом сообщает 24 Канал.
Где расположен аэропорт Ольборг, возле которого заметили неизвестные дроны?
В Дании ночью 25 сентября закрывали аэропорт Ольборг из-за неизвестных дронов в небе. Приостанавливались как входные, так и выходные рейсы.
Где расположен аэропорт Ольборг: смотрите на карте
Позже стало известно, что дроны замечали также у еще 3 аэропортов в Эсбьерге, Сендерборге и Скридструпе. Последний служит базой для размещения военной авиации, в частности F-16 и F-35.
Где расположен Эсбьерг: смотрите на карте
Где аэропорт Сендерборг: смотрите на карте
Где расположен аэропорт Скридступ: смотрите на карте
Что известно о дронах над аэропортами Дании?
Аэропорт "Ольборг" в Дании в ночь с 24 на 25 сентября был закрыт, вблизи заметили дроны.
В ночь на 25 сентября в Дании зафиксировали дроны также возле аэропортов в Эсбьерге, Сендерборге и Скридструпе. Национальный уровень готовности могут поднять с самого низкого (информационного) до оперативного.