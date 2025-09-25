Укр Рус
25 сентября, 09:36
Где расположен Ольборг, в котором закрывали аэропорт из-за дронов: показываем на карте

Сергей Попович
Основные тезисы
  • В ночь на 25 сентября в Дании закрыли аэропорт Ольборг из-за пролета неизвестных дронов.
  • Дроны также замечали возле аэропортов в Эсбьерге, Сендерборге и Скридструпе, последний из которых является военной базой.

В ночь на 25 сентября в Дании закрывали аэропорт Ольборг из-за пролета неизвестных дронов. Полиция проводит расследование.

Аэропорт Ольборг находится на севере страны. Об этом сообщает 24 Канал.

Где расположен аэропорт Ольборг, возле которого заметили неизвестные дроны?

Где расположен аэропорт Ольборг: смотрите на карте

Позже стало известно, что дроны замечали также у еще 3 аэропортов в Эсбьерге, Сендерборге и Скридструпе. Последний служит базой для размещения военной авиации, в частности F-16 и F-35.

Где расположен Эсбьерг: смотрите на карте

Где аэропорт Сендерборг: смотрите на карте

Где расположен аэропорт Скридступ: смотрите на карте

Что известно о дронах над аэропортами Дании?

