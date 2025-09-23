Об этом заявил министр обороны страны Пол Йонсон, сообщает 24 Канал со ссылкой на Aftonbladet.

Швеция готова сбивать самолеты, которые нарушат ее воздушное пространство

По словам Йонсона, "ни одна страна не имеет права нарушать воздушное пространство Швеции", поэтому страна "имеет право защищать свое воздушное пространство, в случае необходимости – с применением силы".

В так называемом постановлении IKFN (о действиях армии при нарушениях территории Швеции – 24 Канал) правительство дало Вооруженным силам инструкции относительно того, как следует обращаться с воздушными судами-нарушителями. Это включает право, при необходимости, применить оружие – с предупреждением или без него,

– отметил Йонсон.

Политолог Георгий Чижов в эфире 24 Канала отметил, что достаточно было сбить один самолет, чтобы Путин все понял. Нарушение воздушного пространства долго бы не повторялись. Именно это произошло в случае со сбиванием российского самолета силами Турции в 2015 году.

Какие еще страны готовы сбивать или перехватывать российские самолеты?