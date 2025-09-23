Про це заявив міністр оборони країни Пол Йонсон, повідомляє 24 Канал з посиланням на Aftonbladet.
Швеція готова збивати літаки, які порушать її повітряний простір
За словами Йонсона, "жодна країна не має права порушувати повітряний простір Швеції", тому країна "має право захищати свій повітряний простір, у разі потреби – із застосуванням сили".
У так званій постанові IKFN (про дії армії при порушеннях території Швеції – 24 Канал) уряд дав Збройним силам інструкції щодо того, як слід поводитися з повітряними суднами-порушниками. Це включає право, за необхідності, застосувати зброю – з попередженням або без нього,
– зазначив Йонсон.
Політолог Георгій Чижов в ефірі 24 Каналу наголосив, що достатньо було збити один літак, аби Путін усе зрозумів. Порушення повітряного простору довго б не повторювалися. Саме це сталося у випадку зі збиттям російського літака силами Туреччини у 2015 році.
Які ще країни готові збивати або перехоплювати російські літаки?
Міністр закордонних справ Великої Британії заявила, що сили Великої Британії та НАТО протистоятимуть російським літакам, якщо це буде потрібно.
Прем'єр-міністр Польщі заявив, що країна рішуче збиватиме летючі об’єкти, які порушать її повітряний простір.
Міністерка оборони Литви Довіле Шакалєне ініціювала дискусію про можливість збиття російських літаків у зоні, контрольованій Альянсом. Такий самий заклик пролунав і від президента Чехії Петра Павела. Ідею підтримують польські та німецькі політики.