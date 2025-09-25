В ніч на 25 вересня у Данії закривали аеропорт Ольборг через проліт невідомих дронів. Поліція проводить розслідування.

Аеропорт Ольборг знаходиться на півночі країни. Про це повідомляє 24 Канал.

Де розташований аеропорт Ольборг, біля якого помітили невідомі дрони?

У Данії вночі 25 вересня зачиняли аеропорт Ольборг через невідомі дрони у небі. Призупинялися як вхідні, так і вихідні рейси.

Пізніше стало відомо, що дрони помічали також біля ще 3 аеропортів в Есб'єрзі, Сендерборзі та Скрідструпі. Останній слугує базою для розміщення військової авіації, зокрема F-16 та F-35.

Що відомо про дрони над аеропортами Данії?