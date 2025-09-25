Аеропорт Ольборг знаходиться на півночі країни. Про це повідомляє 24 Канал.
Де розташований аеропорт Ольборг, біля якого помітили невідомі дрони?
У Данії вночі 25 вересня зачиняли аеропорт Ольборг через невідомі дрони у небі. Призупинялися як вхідні, так і вихідні рейси.
Де розташований аеропорт Ольборг: дивіться на карті
Пізніше стало відомо, що дрони помічали також біля ще 3 аеропортів в Есб'єрзі, Сендерборзі та Скрідструпі. Останній слугує базою для розміщення військової авіації, зокрема F-16 та F-35.
Де розташований Есб'єрг: дивіться на карті
Де аеропорт Сендерборг: дивіться на карті
Де розташований аеропорт Скрідступ: дивіться на карті
Що відомо про дрони над аеропортами Данії?
Аеропорт "Ольборг" в Данії в ніч з 24 на 25 вересня був закритий, поблизу помітили дрони.
В ніч проти 25 вересня в Данії зафіксували дрони також біля аеропортів в Есб'єрзі, Сендерборзі та Скрідструпі. Національний рівень готовності можуть підняти з найнижчого (інформаційного) до оперативного.