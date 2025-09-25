Аеропорт Ольборг знаходиться на півночі країни. Про це повідомляє 24 Канал.

Де розташований аеропорт Ольборг, біля якого помітили невідомі дрони?

У Данії вночі 25 вересня зачиняли аеропорт Ольборг через невідомі дрони у небі. Призупинялися як вхідні, так і вихідні рейси.

Де розташований аеропорт Ольборг: дивіться на карті

Пізніше стало відомо, що дрони помічали також біля ще 3 аеропортів в Есб'єрзі, Сендерборзі та Скрідструпі. Останній слугує базою для розміщення військової авіації, зокрема F-16 та F-35.

Де розташований Есб'єрг: дивіться на карті

Де аеропорт Сендерборг: дивіться на карті

Де розташований аеропорт Скрідступ: дивіться на карті

Що відомо про дрони над аеропортами Данії?