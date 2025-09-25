Аэропорт Ольборг находится на севере страны. Об этом сообщает 24 Канал.

В Дании ночью 25 сентября закрывали аэропорт Ольборг из-за неизвестных дронов в небе. Приостанавливались как входные, так и выходные рейсы.

Позже стало известно, что дроны замечали также у еще 3 аэропортов в Эсбьерге, Сендерборге и Скридструпе. Последний служит базой для размещения военной авиации, в частности F-16 и F-35.

