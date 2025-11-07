В Фастове пьяный водитель протаранил магазин

В Фастове 6 ноября автомобиль въехал в магазин. Стало известно, что водитель был в состоянии алкогольного опьянения.

Полиция устанавливает все обстоятельства аварии. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на полицию Киевской области.

Какие подробности ДТП в Фастове?

В Фастове, Киевской области, 6 ноября на улице Ивана Мазепы легковушка Lanos протаранила местный магазин. Повреждена металлопластиковая конструкция. Обошлось без пострадавших.

По предварительным данным полиции, 34-летний водитель не справился с управлением и въехал в здание. Правоохранители на месте аварии установили, что водитель был в состоянии алкогольного опьянения.

Легковушка врезалась в магазин на Киевщине: смотрите видео

"Во время прохождения освидетельствования на состояние опьянения прибора Драгер у нарушителя обнаружили 1,93 промилле алкоголя", – сообщили полицейские.

Последствия ДТП в Фастове / Фото Нацполиции

На нарушителя составили протоколы по двум статьям КУоАП. Авто изъяли и отправили на площадку временного содержания.

