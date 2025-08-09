В жутком ДТП в Киевской области погиб 11-летний мальчик
- На Киевщине произошло смертельное ДТП, в котором погиб 11-летний мальчик, а водитель получила травмы.
- Полиция открыла уголовное производство по факту нарушения ПДД, повлекшее смерть потерпевшего.
На Белоцерковщине 9 августа произошло смертельное ДТП. Водитель травмировалась, а ее 11-летний сын погиб в карете "скорой".
Авто съехало с дороги и врезалось в дерево. Об этом сообщили в полиции Киевской области, передает 24 Канал.
Ужасное ДТП на Киевщине: что известно?
В Киевской области 9 августа около 12 часов дня на автодороге между селами Севериновка и Насташка произошла смертельная авария. По предварительным данным полиции, 45-летняя водитель автомобиля Chery Amulet не справилась с управлением, выехала на левую обочину и столкнулась с деревом.
В результате аварии 11-летний сын водителя получил тяжелые телесные повреждения и скончался в карете скорой помощи. Женщина получила убойную рану головы и ушиб грудной клетки.
Последствия аварии на Белоцерковщине / Фото ГСЧС Киевской области
Следователи Киевской области открыли уголовное производство по факту нарушения ПДД, повлекшее смерть потерпевшего.
В ГСЧС добавили, что к ликвидации последствий чрезвычайного происшествия привлекли четырех спасателей и одну единицу техники.
Ранее сообщалось, смертельный инцидент произошел в селе Немир Луцкого района. Там 11-летний мальчик в отсутствие взрослых самостоятельно сел за руль автомобиля и сбил насмерть свою двухлетнюю сестру.