У моторошній ДТП на Київщині загинув 11-річний хлопчик
- На Київщині сталася смертельна ДТП, в якій загинув 11-річний хлопчик, а водійка зазнала травм.
- Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом порушення ПДР, що спричинило смерть потерпілого.
На Білоцерківщині 9 серпня сталася смертельна ДТП. Водійка травмувалась, а її 11-річний син загинув у кареті швидкої.
Авто з'їхало з дороги та врізалося в дерево. Про це повідомили у поліції Київщини, передає 24 Канал.
Жахлива ДТП на Київщині: що відомо?
У Київській області 9 серпня близько 12 години дня на автодорозі між селами Северинівка та Насташка сталася смертельна аварія. За попередніми даними поліції, 45-річна водійка автомобіля Chery Amulet не впоралася з керуванням, виїхала на ліве узбіччя та зіткнулася з деревом.
Внаслідок аварії 11-річний син водійки зазнав тяжких тілесних ушкоджень та помер у кареті швидкої допомоги. Жінка зазнала забійної рани голови та забою грудної клітки.
Наслідки аварії на Білоцерківщині / Фото ДСНС Київщини
Слідчі Київщини відкрили кримінальне провадження за фактом порушення ПДР, що спричинило смерть потерпілого.
У ДСНС додали, що до ліквідації наслідків надзвичайної події залучили чотирьох рятувальників і одну одиницю техніки.
Раніше повідомлялось, смертельний інцидент трапився у селі Немир Луцького району. Там 11-річний хлопчик за відсутності дорослих самостійно сів за кермо автомобіля та збив на смерть свою дворічну сестру.