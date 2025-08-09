На Білоцерківщині 9 серпня сталася смертельна ДТП. Водійка травмувалась, а її 11-річний син загинув у кареті швидкої.

Авто з'їхало з дороги та врізалося в дерево. Про це повідомили у поліції Київщини, передає 24 Канал.

Жахлива ДТП на Київщині: що відомо?

У Київській області 9 серпня близько 12 години дня на автодорозі між селами Северинівка та Насташка сталася смертельна аварія. За попередніми даними поліції, 45-річна водійка автомобіля Chery Amulet не впоралася з керуванням, виїхала на ліве узбіччя та зіткнулася з деревом.

Внаслідок аварії 11-річний син водійки зазнав тяжких тілесних ушкоджень та помер у кареті швидкої допомоги. Жінка зазнала забійної рани голови та забою грудної клітки.

Наслідки аварії на Білоцерківщині / Фото ДСНС Київщини

Слідчі Київщини відкрили кримінальне провадження за фактом порушення ПДР, що спричинило смерть потерпілого.

У ДСНС додали, що до ліквідації наслідків надзвичайної події залучили чотирьох рятувальників і одну одиницю техніки.

