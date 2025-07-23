Водій мотоцикла загинув, постраждала пасажирка. Мотоциклістом був всесвітньо відомий фотограф із Дніпра Давид Дубницький, пише Show 24 з посиланням на "Інформатор".

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Давид Дубницький їхав з Одеси до Дніпра. Загибель фотографа підтвердили його друг Леонід Злобінський та українська Юлія Сенюк, більш відома як Джозіфена Джексон у своїх соціальних мережах.

Це було так безтурботно і щасливо тоді розуміти, що цей талановитий хлопчик наш "родич", а сьогодні він загинув, врізавшись на мотоциклі в автомобіль, у дорозі з Одеси до Дніпра. Світлий, чистий, скільки він міг ще прекрасного принести до нашого брудного світу! Світла пам'ять, Дімо/Давиде Дубницький,

– написав Леонід Злобінський.

Леонід Злобінський повідомив про смерть Давида Дубницького / Скриншот з фейсбуку