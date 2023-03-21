В Черниговской области спасатель сбил 2-летнего ребенка: в каком состоянии мальчик

В Нежине, что на Черниговщине, работник ГСЧС сбил двухлетнего ребенка. Мальчик получил многочисленные травмы.

Авария произошла 20 марта. В настоящее время ГБР открыло уголовное производство.

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В Нежине спасатель сбил 2-летнего ребенка

Как стало известно, в Нежине автомобиль сбил собаку. Поэтому водитель остановился и пошел посмотреть, в каком состоянии животное. К нему также подошел двухлетний мальчик.

Собака вскочила и побежала в другую сторону дороги, а за ней погнался мальчик. В этот момент ребенка сбил автомобиль Toyota Camry, за рулем которого находился работник ГСЧС.

Результаты обследования водителя показали отсутствие опьянения.



Место, где произошло ДТП / фото ГБР

В каком состоянии мальчик

Ребенок был госпитализирован в больницу с многочисленными травмами в тяжелом состоянии. Мальчика поместили в реанимацию – он был в медикаментозном сне.

21 марта врачи рассказали, что состояние мальчика – средней тяжести. У ребенка сломана рука, есть ссадины на лбу, щеке и ушной раковине.

Что грозит спасателю

Сейчас открыли уголовное производство по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения. Санкция статьи предусматривает до 3 лет лишения свободы.

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