На Чернігівщині рятувальник збив 2-річну дитину: в якому стані хлопчик

У Ніжині, що на Чернігівщині, працівник ДСНС збив дворічну дитину. Хлопчик отримав численні травми.

Аварія сталася 20 березня. Наразі ДБР відкрило кримінальне провадження.

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У Ніжині рятувальник збив 2-річну дитину

Як стало відомо, у Ніжині авто збило собаку. Через це водій зупинився та пішов подивитись, в якому стані тварина. До неї також підійшов дворічний хлопчик.

Собака підхопилася й побігла в інший бік дороги, а за нею погнався хлопчик. У цей момент дитину збив автомобіль Toyota Camry, за кермом якого був працівник ДСНС.

Результати освідування водія показали відсутність сп'яніння.



Місце, де трапилась ДТП / фото ДБР

В якому стані хлопчик

Дитину госпіталізували до лікарні з численними травмами у тяжкому стані. Хлопчика помістили до реанімації – він був у медикаментозному сні.

21 березня лікарі розповіли, що стан хлопчика – середньої тяжкості. У дитини зламана рука, є садна на лобі, щоці та вушній раковині.

Що загрожує рятувальнику

Наразі відкрили кримінальне провадження за статтею про порушення правил безпеки дорожнього руху. Санкція статті передбачає до 3 років позбавлення волі.

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