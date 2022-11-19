Про це повідомив у своєму телеграмі начальник ГУНП в Київській області Андрій Нєбитов. Він зазначив, що автівка забрала життя у хлопчика на Білоцерківщині.

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Не дійшов до дому 100 метрів

Відомо, що трагічна ДТП сталася у селищі міського типу Брилівка близько 17:00. Як зазначив Нєбитов, 12-річний хлопчик з багатодітної родини того вечора ходив по продукти. Додому він повертався узбіччям і не дійшов якихось 100 метрів. На жаль, його збив на смерть 57-річний водій легковика.



ДТП сталася у Брилівці, що на Білоцерківщині / Фото з телеграма Нєбитова

Нєбитов зазначив, що за попередньою інформацією, водій автівки їхав напідпитку. 57-річного чоловіка затримали, наразі він перебуває в ізоляторі тимчасового утримання.



За попередньою інформацією, водій був напідпитку / Фото з телеграма Нєбитова



Чоловік на легковику збив 12-річного переселенця / Фото з телеграма Нєбитова

Начальник управління додав, що родина 12-річного хлопчика – вимушені переселенці, які втекли з-під окупації на Херсонщині. І сім'ї, крім загиблого, виховували ще 7 дітей. Причому на Київщину сім'я перебралася лише місяць тому.

Ситуація на дорогах непроста

Водночас слід розуміти, що зараз ситуація на дорогах вкрай небезпечна. Передовсім це пов'язано з аварійними та плановими відключеннями світла. Це означає, що водії можуть банально не побачити пішоходів.

Закликаю водіїв дотримуватись правил дорожнього руху. Батьків же прошу подбати про безпеку дітей та їх видимість на дорозі в темний час доби,

– попрохав Нєбитов.

Слід також не забувати про те, що Україну почало засипати снігом. Тож місцями дороги могли перетворитися на справжню ковзанку. Ускладнюють ситуацію також деякі водії, які не підготувалися до зимового сезону завчасно.

Нагадаємо, що кілька днів тому львів'янин на швидкості влетів у блок-пост на трасі Київ – Чоп. Сталося це 13 листопада на Рівненщині. Водій не впорався з керуванням і врізався у службову автівку Mitsubishi Outlander, яка стояла неподалік.

Внаслідок цього до Корецької міської лікарні відправили військового, який саме був на посту. У нього були відкриті переломи ноги, садна та гематоми.

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