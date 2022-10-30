Так, у Татарську Новосибірської області держави-агресора водій переїхав дитину та втік. Про це повідомили російські ЗМІ.

Читайте також Навіть не ховалися і тягали мішки з награбованим: військові показали всю суть росіян

Як росіянин збив дитину та залишив її на дорозі

У мережі оприлюднили кадри з камери відеоспостереження. Так, о 16:20 30 жовтня маленька дитина гуляла вулицею, як раптом з-за повороту вилетів автомобіль.

Водій не просто збив дитину, а прямо-таки переїхав її. Лише тоді чоловік зупинився, вийшов на вулицю та намагався підняти постраждалу. Дитина була ще жива та котилася по землі. Тож водій довго не думав, сів за кермо і втік з місця аварії.

За кермом був депутат від "Єдиної Росії", – росЗМІ

Російські ЗМІ зазначили, за кермом автомобіля був депутат Татарського району Сєргєй Мамонтов. До речі, він є членом партії "Єдина Росія".

Місцеві жителі повідомили, що дитину доставили в реанімацію з переломом бедра та черепно-мозковою травмою.

Читайте також "Улюблена тактика": експерт пояснив, як Росія хоче використати вихід із зернових угод

Як росіянин збив дитину і залишив її на дорозі: дивіться відео

Як відреагували українці

Зазначимо, що на збиття дитини і втечу з місця аварії вже відреагували українці. Зокрема, реакцію оприлюднив "Оперативний ЗСУ".

Коли депутат "Єдиної Росії" чавить колесами дитину, а потім залишає її вмирати — це норма. А українці фашисти, бо хочуть жити у правовій державі без ось таких Сєргєєв Мамонтових за кермом і при посаді,

– підкреслили в "Оперативний ЗСУ".