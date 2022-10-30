Так, в Татарске Новосибирской области государства-агрессора водитель переехал ребенка и скрылся. Об этом сообщили российские СМИ.

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Как россиянин сбил ребенка и оставил его на дороге

В сети обнародовали кадры из камеры видеонаблюдения. Так, в 16:20 30 октября маленький ребенок гулял по улице, как вдруг из-за поворота вылетел автомобиль.

Водитель не просто сбил ребенка, а прямо-таки переехал его. Только тогда мужчина остановился, вышел на улицу и пытался поднять пострадавшую. Ребенок был еще жив и катился по земле. Водитель долго не думая, сел за руль и скрылся с места аварии.

За рулем был депутат от "Единой России", – росСМИ

Российские СМИ отметили, за рулем автомобиля находился депутат Татарского района Сергей Мамонтов. Кстати, он является членом партии "Единая Россия".

Местные жители сообщили, что ребенка доставили в реанимацию с переломом бедра и черепно-мозговой травмой.

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Как россиянин сбил ребенка и оставил его на дороге: смотрите видео

Как отреагировали украинцы

Отметим, что на сбивание ребенка и бегство с места аварии уже отреагировали украинцы. В частности, реакцию обнародовал "Оперативный ВСУ".

Когда депутат "Единой России" давит колесами ребенка, а затем оставляет его умирать – это норма. А украинцы фашисты, потому что хотят жить в правовом государстве без таких Сергеев Мамонтовых за рулем и при должности,

– подчеркнули в "Оперативном ВСУ".