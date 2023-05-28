В Одесской области пьяный подросток спровоцировал ДТП: погиб 14-летний пассажир
Источник:ГУ НП в Одесской области
В Одесской области 16-летний подросток на мотоцикле наехал на забор возле дома. С ним был 14-летний пассажир, который погиб.
Как оказалось, 16-летний подросток был нетрезв. В настоящее время поврежденный мотоцикл поместили на арестплощадку.
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В Одесской области произошло смертельное ДТП
В селе Гвоздавка Вторая водитель мотоцикла не справился с управлением и наехал на забор. 14-летний пассажир из-за несовместимых с жизнью травм скончался в карете скорой помощи. А у 16-летнего водителя диагностировали ушибы, ссадины и политравму.
На место происшествия прибыли полицейские и медики. А само транспортное средство поместили на арестплощадку.
В настоящее время водитель-подросток задержан и решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
На место прибыла полиция / фото ГУ НП в Одесской области
Мотоцикл, попавший в ДТП / фото ГУ НП в Одесской области
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