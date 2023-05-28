На Одещині п'яний підліток спровокував ДТП: загинув 14-річний пасажир
Джерело:ГУ НП в Одеській області
На Одещині 16-річний підліток на мотоциклі наїхав на паркан біля будинку. З ним був 14-річний пасажир, який загинув.
Як виявилось, 16-річний підліток був нетверезий. Наразі пошкоджений мотоцикл помістили на арештмайданчик.
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На Одещині сталася смертельна ДТП
У селі Гвоздавка Друга водій мотоцикла не впорався з керуванням і наїхав на паркан. 14-річний пасажир через несумісні з життям травми помер у кареті швидкої допомоги. А у 16-річного водія діагностували забої, садна та політравму.
На місце події прибули поліцейські та медики. А сам транспортний засіб помістили на арештмайданчик.
Наразі водія-підлітка затримали й вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.
На місце прибула поліція / фото ГУ НП в Одеській області
Мотоцикл, який потрапив у ДТП / фото ГУ НП в Одеській області
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