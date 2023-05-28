Як виявилось, 16-річний підліток був нетверезий. Наразі пошкоджений мотоцикл помістили на арештмайданчик.

Важливо В Одесі п'яна 16-річна дівчина викрала авто і поїхала кататися: чим усе закінчилося

На Одещині сталася смертельна ДТП

У селі Гвоздавка Друга водій мотоцикла не впорався з керуванням і наїхав на паркан. 14-річний пасажир через несумісні з життям травми помер у кареті швидкої допомоги. А у 16-річного водія діагностували забої, садна та політравму.

На місце події прибули поліцейські та медики. А сам транспортний засіб помістили на арештмайданчик.

Наразі водія-підлітка затримали і вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.



На місце прибула поліція / фото ГУ НП в Одеській області



Мотоцикл, який потрапив у ДТП / фото ГУ НП в Одеській області

Масштабні ДТП в Україні: останні новини