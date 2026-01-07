В Киеве в ДТП столкнулись сразу 13 автомобилей
В Киеве произошло ДТП с участием 13 автомобилей на улице Днепроводской. Движение транспорта затруднено в сторону Вышгорода.
Организован объезд по встречной полосе. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Патрульную полицию Киева.
Что известно о масштабном ДТП в Киеве?
На улице Днепроводской в Киеве произошло ДТП с участием 13 автомобилей. Патрульные организовали объезд по встречной полосе.
Причиной, вероятно стал гололед на дорогах.
Масштабное ДТП в Киеве: смотрите видео
