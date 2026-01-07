Укр Рус
У Києві у ДТП зіткнулись одразу 13 автомобілів
7 января, 10:15
1

В Киеве в ДТП столкнулись сразу 13 автомобилей

Сергей Попович
Основные тезисы
  • В Киеве на улице Днепроводской произошло ДТП с участием 13 автомобилей, что затруднило движение транспорта в сторону Вышгорода.
  • Патрульная полиция организовала объезд по встречной полосе.

В Киеве произошло ДТП с участием 13 автомобилей на улице Днепроводской. Движение транспорта затруднено в сторону Вышгорода.

Организован объезд по встречной полосе. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Патрульную полицию Киева.

Что известно о масштабном ДТП в Киеве?

На улице Днепроводской в Киеве произошло ДТП с участием 13 автомобилей. Патрульные организовали объезд по встречной полосе.

Причиной, вероятно стал гололед на дорогах.

Масштабное ДТП в Киеве: смотрите видео

В Киеве троллейбус застрял в провале дороги

  • В центре Киева троллейбус застрял в провале дороги на улице Софиевской, что повлекло ограничение движения транспорта, аварийные службы обследуют участок для начала противоаварийных работ.

  • Троллейбусы временно курсируют до станции метро "Лукьяновская" и Воздухофлотского путепровода.