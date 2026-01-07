У Києві у ДТП зіткнулися одразу 13 автомобілів
- У Києві на вулиці Дніпроводській сталася ДТП за участю 13 автомобілів, що ускладнило рух транспорту у бік Вишгорода.
- Патрульна поліція організувала об'їзд зустрічною смугою.
Що відомо про масштабну ДТП у Києві?
Причиною, ймовірно стала ожеледь на дорогах.
Масштабна ДТП у Києві: дивіться відео
