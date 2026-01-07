Укр Рус
7 січня, 10:15
У Києві у ДТП зіткнулися одразу 13 автомобілів

Сергій Попович
Основні тези
  • У Києві на вулиці Дніпроводській сталася ДТП за участю 13 автомобілів, що ускладнило рух транспорту у бік Вишгорода.
  • Патрульна поліція організувала об'їзд зустрічною смугою.

У Києві сталася ДТП за участю 13 автомобілів на вулиці Дніпроводській. Рух транспорту ускладнений у бік Вишгорода.

Організовано об'їзд зустрічною смугою. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Патрульну поліцію Києва.

Що відомо про масштабну ДТП у Києві?

На вулиці Дніпроводській у Києві сталася ДТП за участі 13 автомобілів. Патрульні організували об’їзд зустрічною смугою.

Причиною, ймовірно стала ожеледь на дорогах.

Масштабна ДТП у Києві: дивіться відео

У Києві тролейбус застряг у провалі дороги

  • У центрі Києва тролейбус застряг у провалі дороги на вулиці Софіївській, що спричинило обмеження руху транспорту, аварійні служби обстежують ділянку для початку протиаварійних робіт.

  • Тролейбуси тимчасово курсують до станції метро "Лук'янівська" та Повітрянофлотського шляхопроводу.